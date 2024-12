Harris debate seu futuro: uma candidatura a governador da Califórnia que tiraria 2028 da mesa

CNN

–



Principais assessores e pessoas próximas a Kamala Harris dividiram-se sobre se ela deveria voltar para casa para concorrer ao cargo de governador da Califórnia em 2026 – e tudo se resume a saber se eles acreditam que ela poderia ganhar a indicação democrata para presidente em uma esperada primária competitiva em 2028.

Alguns acreditam que uma nova corrida, depois de melhorar rapidamente sua reputação e arrecadar mais de US$ 1 bilhão em sua corrida surpresa de 100 dias, deveria estar à sua disposição. Outros temem que numa campanha mais longa, contra alguns dos outros principais candidatos democratas que já ficaram de fora em 2024 em deferência primeiro a Joe Biden e depois a ela, Harris possa fracassar e seguir a sua derrota para Donald Trump com a humilhação de ser rejeitada por sua própria festa.

A corrida para governador, entretanto, parece uma armadilha: Harris foi eleito três vezes em todo o estado e serviu 10 anos combinados como procurador-geral do estado e senador dos EUA, e quando questionados pela CNN, vários candidatos importantes deixaram claro, diretamente ou através de assessores, que eles provavelmente se afastaria se ela entrasse.

Na conversa da CNN com mais de uma dúzia de atuais e ex-conselheiros de Harris e outros importantes atores democratas da Califórnia, o único consenso em torno da vice-presidente é que ela provavelmente não pode fazer as duas coisas, já que isso exigiria essencialmente o lançamento de uma campanha presidencial logo após ser empossada. como governador.

Entrar na corrida para governador, acreditam os principais conselheiros de Harris, exigiria deixar claras suas intenções o mais tardar até o verão de 2025. Isso significa que Harris precisará decidir logo após a posse de Trump se desistirá rapidamente de seu sonho de ser presidente. – que ela considera ter sido ignorado pelas circunstâncias deste ano – e, em vez disso, optar por um emprego que, embora seja um dos mais poderosos da política americana, seria claramente uma alternativa.

Harris teria que pensar em concorrer a governador como “mais um ponto culminante do que um trampolim”, disse uma pessoa que a aconselhou no passado. “Se você está pensando em concorrer à presidência em 2028, a pior coisa que você pode fazer é concorrer a governador em 2026.”

Outra pessoa próxima a Harris disse à CNN que a aposta de pular a disputa para governador vale o retorno potencial.

“Concorrer a governador seria um retrocesso e interferiria em sua capacidade de concorrer à presidência novamente”, disse a pessoa. “Não sei se ela vai concorrer à presidência novamente, mas vale a pena desistir de concorrer à presidência novamente, mas vale a pena desistir de concorrer a governador.”

Várias pessoas que falaram diretamente com a vice-presidente disseram à CNN que ela mesma continua indecisa, sem saber como canalizar os sentimentos que, por enquanto, trabalhou em linhas de estoque como “você não me viu pela última vez” e “Eu ‘ Não vou entrar silenciosamente durante a noite”, repetiu aos apoiadores que perguntaram a ela o que vem a seguir.

Mais de uma pessoa notou que ela não encerrou a conversa quando surgiu o tema da candidatura a governador.

Nesse ínterim, Harris manteve-se visivelmente discreta, aparecendo em apenas alguns eventos públicos desde seu discurso de concessão, enquanto seus telefonemas de agradecimento para doadores e outros apoiadores muitas vezes eram longos, com lágrimas nos dois lados, de acordo com para pessoas familiarizadas com as chamadas. Ela recebeu muitos funcionários de seu escritório e de sua campanha para uma festa de feriado no Observatório Naval na última quarta-feira, e um grupo menor de amigos próximos e apoiadores para um jantar de gala na noite de sexta-feira.

Na terça-feira, Harris fará um discurso nos subúrbios de Washington, DC, para estudantes do ensino médio e universitários, bem como para recém-formados e aprendizes. Um funcionário da Casa Branca disse no anúncio que será “uma continuação” de sua “liderança mais ampla e focada no futuro”, mas essas observações serão uma mensagem mais generalizada sobre o envolvimento deles do que qualquer dica sobre seus próprios planos, de acordo com várias pessoas. que viram rascunhos.

Harris e aqueles que estão mais comprometidos com ela não querem que Trump tenha escrito seu fim para ela e para seu último grande ato oficial, presidindo a certificação de sua vitória no Colégio Eleitoral no aniversário de quatro anos dos tumultos de seus apoiadores em o Capitólio dos EUA tentando impedir a certificação de Biden e sua própria.

Algumas pessoas notam que também há a opção C: acabar com a política, assinar um contrato para um livro e administrar algum tipo de organização que a deixe permanecer envolvida sem nunca mais pegar a trilha.

Mas quando surgiram questões nas semanas após a eleição sobre a possibilidade de a campanha presidencial de Harris ter ficado com dívidas, uma opção de ruptura que aqueles mais próximos dela definitivamente descartaram foi vender a lista de e-mails e contatos compilada pela campanha – atualmente, de longe, a lista mais valiosa da política democrática. Ela precisaria disso se e quando decidir qual será a próxima campanha, disseram. E é em parte por isso que essas mesmas pessoas estão frustradas com o fato de a campanha continuar a enviar e-mails de arrecadação de fundos, temendo que isso esteja levando doadores e apoiadores que ela eventualmente precisará cancelar ou irritar.

Paralelos históricos e desafiando a história



A única pessoa a ganhar a Casa Branca em uma segunda tentativa como candidato do partido foi Richard Nixon, outro senador da Califórnia que se tornou vice-presidente que primeiro tentou demitir-se com uma corrida para governador (e perdeu) – um paralelo histórico que está na mente das pessoas nos níveis mais altos da política da Califórnia.

Por outro lado, Trump é o único outro presidente a regressar ao cargo depois de uma derrota desde Grover Cleveland, há mais de 100 anos.

Para outra candidatura presidencial, Harris teria de esperar pelo tipo de remorso de comprador de Trump que neste momento só existe nas fantasias democratas – e, se acontecer, que não se transforme em ressentimento em relação a ela por ter perdido a campanha que fez a sua candidatura. retorno possível. E ela teria que convencer uma ampla gama de líderes partidários que abandonaram temporariamente seu ceticismo em relação a ela depois que Biden desistiu, mas que agora estão particularmente frios com a ideia de outra candidatura.

Ser governador da Califórnia, é claro, é um trabalho com muito poder e proeminência próprios, administrando a quinta maior economia do mundo e o laboratório de longa data da América para a política capitalista progressista. Foi o suficiente para tirar Arnold Schwarzenegger do cinema e transformar Ronald Reagan e Jerry Brown em candidatos presidenciais.

Vários conselheiros observaram que ser governadora poderia dar a Harris tempo para construir um histórico próprio na esperança de concorrer não em 2028, mas em 2032 ou 2036 – sabe-se lá o que poderia acontecer no país ou na política no meio. Eles também reconhecem que seria um retrocesso de uma década.

Há também o fator Gavin Newsom. Os dois há muito se circulam na política da Califórnia e, em 2016, ela antecipou Newsom, então vice-governador do estado, ao entrar em uma disputa aberta para o Senado, tomando a decisão de qual das estrelas em ascensão iria para qual primeira grande abertura em todo o estado. que ambos estavam esperando. Newsom, por sua vez, concorreu a governador em 2018 e, desde então, derrotou um esforço de revogação e foi reeleito.

Candidatar-se a governador agora seria assumir um cargo que Newsom já cumpriu – e provavelmente enquanto o observa fazer sua própria candidatura à presidência.

Naquela tarde e noite de julho, depois que Biden desistiu, enquanto Harris fazia ligações do Observatório Naval para conseguir apoio, vários outros candidatos em potencial conversavam entre si: Será que todos eles realmente iriam entrar na fila? Haveria espaço para lançar uma campanha, mesmo que apenas por uma questão de luta pela nomeação, ou mesmo pela esperança remota de afastá-la? Eles esperaram algumas horas, alguns até a manhã seguinte, quando decidiram que não poderiam desafiar Harris de maneira confiável, de acordo com pessoas familiarizadas com algumas das conversas.

Eles não teriam a mesma deferência se Harris concorresse novamente em 2028, observam pessoas que trabalham com vários dos possíveis candidatos.

Vários conselheiros da Harris temem que a competição acirrada possa não ser o seu único problema.

Mesmo quando atribuem grande parte da culpa pela sua derrota a Biden e a factores económicos fora do seu controlo, eles olham para o seu desempenho pior do que o esperado entre os eleitores mais jovens e negros e vêem motivos de grande preocupação. Outros dizem que o fato de ela ter capacitado o pequeno grupo de assessores seniores que foram criticados interna e externamente pela forma como a guiaram durante a queda demonstra uma má tomada de decisão que criaria ainda mais problemas em uma campanha presidencial que dura alguns anos, em vez de alguns. de meses.

Mas vários conselheiros argumentaram que todas as queixas e lutas internas têm pouca importância quando comparadas com o apoio e as conexões que Harris rapidamente construiu em todo o país.

“Normalmente, os democratas banem seus candidatos derrotados, mas ela na verdade teria uma forte chance de um segundo ato por causa de quão bem ela concorreu em comparação com a forma como seus céticos a avaliaram antes de julho”, disse um ex-conselheiro sênior. “Ela terminou a corrida muito mais popular do que começou.”

Harris definitivamente receberia mais deferência em uma campanha para governador, embora alguns envolvidos na disputa já estejam apontando em particular como ela venceu por pouco sua primeira disputa para procurador-geral em 2010 e as pesquisas estaduais ruins mais recentes para ela como sinais de que ela pode ser mais fraco do que se supunha. Alguns ligados a outros candidatos a governador já estão a semear as palavras “prémio de consolação” ao tentarem desmentir a sua possível candidatura, argumentando que é assim que os eleitores da Califórnia veriam a situação.

Pessoas próximas a Harris que querem que ela concorra a governador dizem que, se ela chegar lá, é exatamente por isso que ela precisará articular uma justificativa clara para entrar na disputa que esteja ao mesmo tempo ligada às propostas de sua campanha presidencial e não apenas a ser anti-Trump.

A deputada cessante Katie Porter, que perdeu a candidatura ao Senado este ano e tem divulgado uma pesquisa mostrando-a na frente do campo governamental, previu em um painel na Universidade da Califórnia, Irvine, no início de dezembro, que a entrada de Harris teria um “efeito quase de limpeza de campo”, e a tenente-governadora da Califórnia, Eleni Kounalakis, que já lançou sua campanha para governador, deu a entender isso em uma entrevista à CNN.

“Sou amigo de longa data e apoiador do vice-presidente. Se ela decidisse concorrer a governador, tenho certeza de que teríamos uma conversa primeiro”, disse Kounalakis.

Membros políticos da Califórnia já começaram a especular sobre o efeito cascata de uma entrada de Harris, perguntando-se qual candidato poderia mudar para qual outra corrida estadual para abrir caminho para ela.

Uma pessoa próxima a Antonio Villaraigosa destacou a força do ex-prefeito de Los Angeles nas primeiras pesquisas e na arrecadação de fundos, e disse que embora ele tenha um enorme respeito por Harris e seu histórico, seu foco está na disputa e não em potenciais futuros candidatos.

A campanha do ex-presidente da Assembleia da Califórnia, Toni Atkins, não retornou um pedido de comentário.

Depois, há Rick Caruso – o desenvolvedor bilionário que se tornou democrata para perder a corrida para prefeito de Los Angeles em 2022, e poderia aproveitar as vantagens do sistema dos “dois primeiros” da Califórnia, em vez das primárias partidárias, para autofinanciar uma corrida de um ano contra Harris. do centro.

Mas também há uma disposição entre alguns democratas da Califórnia para um regresso a casa.

“Kamala Harris tem profundo respeito e carinho na Califórnia e uma experiência substancial em todo o estado para resolver os problemas na Califórnia com altos aluguéis e custos de moradia, falta de moradia e crime”, disse o deputado da Califórnia Ro Khanna, às vezes um cético de Harris que está pensando em concorrer para próprio presidente em 2028. “Ela seria formidável, se decidisse concorrer.”