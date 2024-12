Hidrate-se com estilo com estes presentes da Stanley

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Os copos Stanley estão na moda este ano… e por um bom motivo!

Os copos de viagem em aço inoxidável são convenientes, resistentes e mantêm você hidratado o dia todo. Esteja você na escola, no escritório ou em trânsito, os copos Stanley garantem manter suas bebidas frescas (ou quentes!) por horas.

Então, se você está comprando para o amante de Stanley da sua vida, dê uma olhada nessas ideias de presentes… desde xícaras em novas cores até acessórios para adicionar ao seu copo.

Copo Stanley Quencher H2.0 FlowState

Se você está procurando aquela xícara clássica que todo mundo tem, não procure além do Copo Stanley Quencher H2.0 FlowState .

Este copo de viagem durável em aço inoxidável é perfeito para quem está em movimento e quer se manter hidratado o dia todo. Acompanha tampa Flowstate que possui tampa giratória com três posições: abertura para canudo, boca larga para beber e tampa completa para evitar derramamentos. E graças ao isolamento a vácuo de parede dupla, sua bebida permanecerá na temperatura desejada por horas.

Também está disponível em uma variedade de tamanhos e cores que atendem a todas as necessidades do seu estilo de vida.

Copo de palha flip Stanley Quencher ProTour

Atualize seu Stanley com o Copo de palha flip Quencher ProTour !

Esta versão do copo icônico da marca inclui a tampa ProTour Flip Straw à prova de vazamentos. Basta virar o canudo embutido para saborear e fechá-lo quando terminar. Além disso, o bico removível significa que a tampa é rápida e fácil de limpar. Está disponível em todos os tamanhos clássicos, de 14 onças a 40 onças, e nas combinações de cores que os fãs passaram a adorar.

“Há algum tempo eu queria um Stanley, mas nunca o fiz porque sabia o quanto eles vazavam, por isso comprei alternativas como Owala e Hydroflask. Mas, felizmente, estou feliz que eles tenham feito algo à prova de vazamentos!” um cliente feliz compartilhou.

Garrafa Stanley Cross

Para quem é fã de atividades ao ar livre ou está sempre em movimento, este Garrafa Stanley Cross irá fornecer-lhe a hidratação mãos-livres de que necessita.

Este copo de viagem de 23 onças foi feito para suportar um pouco de desgaste – e é equipado com uma base de silicone para amortecer seu pouso onde quer que você vá. Ele também tem uma tampa Tritan à prova de vazamentos e vem com uma alça jacquard de tecido macio para pendurar sua bebida de maneira conveniente no ombro. Não são necessárias mãos!

Um cliente satisfeito compartilhou: “É superfino, leve, compacto e com todos os recursos favoritos da sua xícara Stanley. Não vaza, fácil de beber. Adorei a cor! Serei meu companheiro de viagem daqui em diante!”

Garrafa Slim Stanley All Day

Se você precisar de algo um pouco mais compacto, o Garrafa Slim Stanley All Day é perfeito para você.

A garrafa de aço inoxidável de 34 onças é fabricada com um design super fino. Embora seu formato exclusivo facilite a embalagem, ele ainda pode conter bastante líquido – incluindo uma garrafa de vinho inteira. E mesmo sendo fino, ele abre nos ombros para que você possa enchê-lo com gelo para uma bebida gelada e se manter revigorado.

“Adorei tudo nesta garrafa térmica! Adorei o design da tampa que pode ser removida para adicionar gelo e a tampa de rosca menor, fácil de beber. As cores disponíveis são incríveis e a qualidade Stanley é imbatível. Funciona perfeitamente para mim”, compartilhou um revisor.

Stanley All Day 40 onças Quencher Carry-All

Personalize seu Stanley com o Todo o dia 40 onças Quencher Carry-All !

Este companheiro Stanley facilita o consumo com as mãos livres. Basta enrolar a faixa em volta do seu Quencher e prendê-lo com o fecho duplo. Você pode usar a alça para pendurá-lo no corpo e usar qualquer um dos três bolsos para guardar seus pequenos pertences. O bolso maior é grande o suficiente para o seu telefone e há lugar para todos os seus cartões. Tem até uma capa para guardar os óculos de sol e um prendedor para as chaves!

“Não acredito que passei tanto tempo carregando e apertando meu Stanley contra o peito por tanto tempo. Esta bolsa foi uma virada de jogo. Isso congela suas mãos e eu preciso delas com um bebê! um revisor compartilhou, acrescentando que mesmo sendo “caro”, é muito melhor do que qualquer idiota.

Canudos Reutilizáveis ​​Stanley

Se você perder um canudo, certifique-se de ter algum Canudos Reutilizáveis ​​Stanley é uma mão!

Adequado para copos Quencher de 40 onças, este pacote vem com quatro canudos extras em uma variedade de cores. Esteja você substituindo aqueles que perdeu ou apenas queira trocar por uma nova cor, esses canudos resolverão o problema. Eles não contêm BPA e são reutilizáveis ​​- e podem ser lavados na máquina de lavar louça – por isso têm garantia de durabilidade.

Um crítico cinco estrelas escreveu: “Comprei estes como canudos substitutos para o Stanley da minha filha. Eles funcionaram conforme o esperado. Ela gostou da capacidade de mudar de cor!”

Estojo essencial para garrafas Stanley Cross

Adicione algum espaço de armazenamento à sua garrafa Stanley Cross com este Caso Essentials !

Como o Cross Bottle já vem com uma alça, você pode prender esta bolsa para guardar seu telefone, carteira, chaves e outros acessórios em qualquer lugar. O estojo de couro sintético desliza com segurança pela alça para uso quando você tiver sua garrafa à mão – mas também pode ser usado como uma bolsa transversal quando você deixar sua garrafa em casa.

“Este estojo essencial foi uma adição conveniente à minha rotina diária. Ele se prende com segurança à minha garrafa de água, mantendo meu telefone, carteira e chaves facilmente acessíveis, sem a necessidade de uma bolsa extra. O couro sintético parece de alta qualidade e complementa muito bem meu equipamento, enquanto o design compacto garante que não adicione volume”, escreveu um revisor.

Mini refrigerador Stanley All Day Julienne

Mantenha a calma com o Mini refrigerador Stanley All Day Julienne !

Stanley não tem apenas copos, eles também vendem seus icônicos coolers, agora disponíveis em uma capa externa macia. Este refrigerador vibrante tem capacidade de armazenamento para 10 latas e pode armazenar tudo o que você precisa para piqueniques, caminhadas pela cidade ou passeios com amigos. Além disso, mantém tudo fresco por até 12 horas, durando quase o dia inteiro.

“Suas cores vibrantes e design fofo fazem dele um acessório estiloso para qualquer passeio. Além disso, é super funcional”, compartilhou um cliente satisfeito. “O poliéster reciclado é um toque fantástico, tornando-o também ecológico! Perfeito para piqueniques ou almoço em movimento. Altamente recomendado para quem quer manter as coisas legais e fofas!”

Conjunto Stanley Classic Perfect-Brew Pour Over

Você pode preparar seu café em qualquer lugar com este Conjunto Stanley Classic Perfect-Brew Pour Over !

Esta cafeteira de aço inoxidável prepara sua xícara de café da maneira tradicional com um filtro de aço inoxidável – permitindo que os sabores sutis do seu café brilhem sem serem absorvidos por um filtro de papel. Basta colocar a quantidade desejada de café no filtro, colocar em cima de uma xícara de café e despejar lentamente a água quente. Espere o café escorrer pelo filtro antes de saborear sua bebida.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Como sempre, Stanley fabrica produtos de alta qualidade e este não é exceção! Muito fácil de usar e também muito fácil de limpar! Prepara café ou chá em apenas um ou dois minutos e é muito discreto, tão fácil de embalar para sua viagem ou passeio! Comprarei novamente!”

Coleção Stanley Quencher H2.0 Tumbler Deco

Se você adora o Stanley Quencher, mas está procurando algo com um pouco mais de talento, compre uma xícara deles Coleção Déco ! Este copo de 40 onças tem todos os benefícios de um Quencher típico, mas apresenta uma edição limitada com design de inspiração vintage.

Um fã de Stanley escreveu: “Esta xícara é absolutamente linda, provavelmente é minha xícara Stanley favorita! Eu com certeza compraria outra xícara decorativa em uma cor diferente, mas meu marido definitivamente se oporia dizendo que tenho xícaras demais!