Jesse Tyler Ferguson e Julie Bowen, da Modern Family, levam as crianças ao pronto-socorro no Dia de Ação de Graças

Duas estrelas de “Modern Family” tiveram emergências no Dia de Ação de Graças e, em ambos os casos, um de seus filhos acabou no pronto-socorro.

Jesse Tyler Ferguson levou às pressas um de seus filhos para um hospital de Nova York no Dia da Turquia. Ele postou uma foto dele sentado em uma cama de hospital com o filho deitado de bruços, com aparelhos médicos cobrindo a área.

Quanto à segunda estrela de ‘FM’… Julie Bowen levou seu filho às pressas para o hospital também. Ela postou uma foto de seu filho adolescente sombreado pela neblina do lado de fora do hospital com uma placa de pronto-socorro brilhando no escuro.