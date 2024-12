Jon Jones revela trajetória profissional se não tivesse se tornado lutador de MMA: ‘Agora eu bato nas pessoas para viver’

Jon Jones nem sempre planejou ser um dos maiores lutadores da história do UFC.

O campeão peso pesado do UFC recentemente teve sua primeira defesa de título bem-sucedida do cinturão com uma vitória desequilibrada sobre Stipe Miocic no UFC 309, em novembro. “Bones” se juntou ao canal Alex G Was Here no YouTube para dirigir um Bugatti e compartilhar histórias, inclusive respondendo a uma pergunta sobre como teria sido sua carreira se ele não se tornasse um lutador profissional de artes marciais mistas.

“Se eu não fosse um lutador, sempre estive realmente interessado em ser militar e em estar no exército – como fazer a aplicação da lei ou coisas do tipo militar”, disse Jones. “Sempre tentei ajudar as pessoas, tentar ser um herói.”

Jones teve uma trajetória dominante como campeão dos meio-pesados, defendendo o campeonato um total de 11 vezes em várias passagens como campeão. Jones nunca perdeu o cinturão em uma luta, mas acabou deixando vago o título dos 205 libras – e a divisão – depois de derrotar Dominick Reyes no UFC 247 em fevereiro de 2020 por decisão polêmica.

O lutador de 37 anos voltou após uma dispensa de três anos para derrotar Ciryl Gane em pouco mais de dois minutos no UFC 285 em março de 2023 para conquistar o título dos pesos pesados ​​vago por Francis Ngannou depois que “O Predador” fez a escolha de deixar o UFC e assinar com o PFL. Lesões mantiveram Jones fora do octógono por 20 meses antes de ele voltar a dominar Miocic ao terminar no terceiro round no Madison Square Garden.

Se Jones não tivesse escolhido o caminho da luta, ou se certos aspectos de sua vida seguissem na direção oposta, as coisas poderiam ter sido muito diferentes.

“Minha vida acabou sendo muito selvagem”, explicou Jones. “Definitivamente nem sempre fui o mocinho, mas, crescendo, sempre quis ajudar as pessoas. Então fui para a escola de justiça criminal. Acabei desistindo, tive um filho muito novo e agora bato nas pessoas para viver.

“É muito diferente do que pensei que faria, isso é certo.”