Kim Zolciak rasga Kroy Biermann, diz que ele é muito controlador

A ex-estrela de ‘RHOA’ estava no LAX na segunda-feira quando um fotógrafo perguntou a ela sobre o último incidente policial com seu ex… quando os policiais foram chamados à sua mansão na Geórgia enquanto o casal afastado retirava seus últimos pertences.

Eles estão passando por um divórcio bastante desagradável e Kim diz que os últimos anos com ele foram como uma tortura… em parte porque ele é muito controlador.

Kim diz que está tentando seguir o caminho certo aqui e não lavar toda a roupa suja pelo bem dos filhos … mas ela diz que as coisas com Kroy têm sido muito piores do que ela deixa transparecer.