‘La Bomba’ demite-se e futebol mexicano apoia: morrer é mais cedo do que mudar

‘La Bomba’ queria aprovação unânime para seu projeto, não encontrou e decidiu sair da reunião, deixando um rastro de quase cinco milhões de dólares jogados no lixo.

LOS ANGELES – O futebol mexicano é perturbadoramente estúpido. Procure sempre uma maneira melhor de morrer mal.

Juan Carlos Rodríguez renunciou esta sexta-feira durante #LaYuntaDeDueños (disse Sven-Goran Eriksson), do cargo de Alto Comissário da FMF. A razão? A oposição aberta de vários donos de equipas ao Fundo de Investimento por 1.300 milhões de dólares.

Esse risco existia desde a Assembleia de Proprietários em maio passado. E a bomba implodiu sem explodir.

La Bomba queria aprovação unânime para seu projeto. Não o encontrou e decidiu abandonar a reunião, deixando um rasto de quase cinco milhões de dólares atirados ao lixo, valor que significou desenvolver o projecto do Fundo de Investimento, desde que começou através da Moelis & Company, empresa que já facturou 4 um mil bilhões de dólares.

Agora o futebol mexicano tentará novamente reconstruir-se a partir de suas próprias ruínas. Certamente o Salão Oval da Televisa está à procura de um novo emissário, mas desta vez, sem planos revolucionários, mas simplesmente deixando as coisas permanecerem iguais.

Vale lembrar que La Bomba Rodríguez estava separada da Televisa desde outubro de 2022, antes mesmo da Copa do Mundo do Catar, quando Yon de Luisa ainda era presidente da FMF. Foi separado para formar um projeto global, que acabou sendo abortado.

No dia 8 de julho deste ano, informamos neste espaço como, após uma Assembleia de Proprietários, Emilio Azcárraga Jean alertou Juan Carlos Rodríguez em tom ameaçador: “Não quero que incomodem os donos da minha equipe (com o Fundo de Investimento “.

Mas La Bomba continuou com um projeto que envolvia contribuir com cerca de 70 milhões de dólares por equipamento, mas que seria supervisionado para que fossem utilizados corretamente. Para isso, a empresa selecionada, entre sete candidatas, a Apollo Management Global, teria que investigar detalhes fiscais, estatutos, contratos de todos os tipos, e mudar radicalmente a forma como os clubes são administrados.

Ao rejeitar o projeto, alguns clubes confirmam claramente que preferem viver e morrer criminalmente, escondendo os seus cadáveres e o seu esterco debaixo do tapete.

Entenda o seguinte: aquele montante de 1,3 bilhão de dólares se tornaria um dos dez investimentos mais poderosos do México, em todos os níveis, e que por isso teve que ser supervisionado por diferentes órgãos do Governo Federal, devido ao seu impacto econômico ., fiscal e em diversas áreas da economia nacional.

À medida que o plano de quatro anos entra em colapso, e começando do zero, mais uma vez, várias situações permanecem no ar.

1.- A permanência de Javier Aguirre na Seleção Mexicana.

2.- A possibilidade de retorno da Promoção e Rebaixamento está inevitavelmente enterrada.

3.- O timeshare é fortalecido.

4.- O projeto de melhoria da segurança nos estádios e o próprio Fan-ID ficam em segundo plano.

5.– Todo o organograma da FMF é alterado, desde a saída de Ivar Sisniega, ao departamento de comunicação e à estrutura das seleções.

6.- A Apollo Global Management, por contrato, tem o direito de exigir legalmente indenizações multimilionárias.

Certamente Juan Carlos Rodríguez partirá como chegou: com projetos e sem realidades: com propostas, mas sem objetivos cumpridos.

Sim, está se confirmando que acabou sendo mais um no Mestre do Gatopardismo, aquele movimento político exposto pelo italiano Tomassi: “Mude as coisas, mas para que nada mude”.

Obviamente, os grupos de timeshare tirarão vantagem deste vácuo de poder. Por um lado, a parceria entre Orlegi, Azteca e Caliente, e por outro, o Grupo Pachuca, com aliados silenciosos como Chivas, Cruz Azul, Tigres, Rayados, entre outros. Aproveitando que o futebol mexicano não tem cabeça, em todos os sentidos, eclodirá uma luta pelo poder.

Na verdade, fala-se de uma assembleia extraordinária para os primeiros dias de janeiro.

Como eu disse, o futebol mexicano, perturbadoramente tolo, é sempre capaz de encontrar uma forma mais lamentável de suicídio.