LaLiga espanhola: resumos da 17ª jornada

Como todos os dias, os nossos correspondentes em Espanha analisam os destaques da LaLiga; Desta vez é a vez do dia 17.

O Jornada 17 de LaLiga Espanhola chegou ao fim, e o torneio definitivamente não poderia ser mais vermelho brilhanteambos na parte superior do tabelacomo na parte inferior.

No topo, o grande vencedor desta data foi sem dúvida o Atlético Madridque derrotou Getafe e assim chegou ao topo, aproveitando a reveses para Barcelona e Real Madrid, contra Leganés e Rayo Vallecanorespectivamente.

Jesús Navas, lenda do Sevilha, disputou o seu último jogo no Sánchez Pizjuán. José Manuel Vidal/EPA-EFE/Shutterstock

Na parte inferior quem não encontra o norte é o Valênciaequipe que vive um crise esportiva importante e que, se não endireitar o rumo, poderá perder a categoria no final da temporada.

E, claro, não podemos deixar de lado uma das grandes imagens deste fim de semana: o despedida de Jesús Navas no Sánchez Pizjuán. Um sevilhanista de coração despediu-se dos seus adeptos.

Destaques de Jordi Blanco

LaLiga que “só” o Atlético quer

Seis vitórias e sete em oito jogos pelo Atlético del Cholo Simeone que ele fez o que era justo e nada mais para prevalecer sobre o Getafe nele Metropolitano. E lá está ele, liderando a classificação junto com Barçaembora com um jogo a menos e pendente de fechar o ano em Montjuïcnum frente a frente que, quem sabe, pode não ser definitivo mas, sem dúvida, fundamental na temporada.

jogar 13h30 O cabeceamento de Sorloth para o Atlético de Madrid fez o 1-0 Grande definição de Sorloth que aproveitou cruzamento de Ángel Correa e fez 1 a 0 para o Atlético de Madrid.

chave porque este parece ser um Liga ao qual ele apenas aspira Atlético. O Barcelona vinculou a segunda derrota consecutiva em casa frente ao Leganés e somou apenas 5 dos últimos 18 pontos disputados. No domingo ele não soube responder ao empate Real Madrid em Vallecasum Madrid que poderia ter fechado o dia como líder, mas perdeu cinco dos últimos nove pontos.

Sem ser tão desastroso quanto o Barçao papel merengue em Vallecas também deixou muito a desejar e pode-se começar a perguntar se os dois grandes estão em crise ou se o nível médio de LaLiga Cresceu o suficiente para não ser tão surpreendente ver alguma equipe com certas opções para tirar pontos.

O protagonista: Jesus Navas

Ele Sánchez Pizjuánna íntegra, demitido Jesus Navas com a ovação que sua carreira merece. Completando 39 anos neste sábado, ele disputou sua última partida, como lateral-direito, contra o Celta de Vigotitular e substituído aos 71 minutos por Stanis Idumbo.

Jesús Navas, em seu último jogo com o Sevilla. EPA/José Manuel Vidal

Navas se aposentou com 515 jogos Primeira Divisãoo décimo com mais presenças numa lista encabeçada pelo 622 encontros entre Zubizarreta e Joaquín. Em algumas semanas ele vai superar isso Antonio Griezmann (510 jogos agora), mas na memória a figura de um jogador de futebol leal aos companheiros, homenageado com seus clubes e sevilhana de coração.

Afundando: Valência

Minutos depois perder contra o Real Valladolidna sexta-feira, executivos do Valência eles se comunicaram com Quique Sánchez Floresambas as partes reconfirmando o acordo que tinham há semanas. O madrilenho foi (não se sabe se é) o escolhido para ocupar o cargo de Convés… Mas Pedro Limade Singapura, interrompeu qualquer operação.

O Valencia está na última posição da classificação, com apenas 10 pontos. Octavio Passos/Getty Images

O proprietário de Valência vive muito longe da realidade do clube e de sua afundando os esportes não parecem ocupá-lo muito. Isto explica por que ele só aceitou, ou aceita, a assinatura do Quique a um preço muito baixo e desde que Convés sairia e pediria demissão… Algo que, no momento, parece não acontecer.

Destaques de Moisés Llorens

Laporta silencia as arquibancadas do Olímpico

21.000€ ($22.070) em multas não pagas acumuladas da última temporada separaram o Grau de animação da parte inferior norte do Estádio Olímpico e desligaram a animação constante com que a equipe Hansi filme havia convertido seu estádio emprestado em um lugar inexpugnável.

Dois jogos de LaLiga sem os meninos que colocam paixão nisso e exaltam o resto do fãs e duas derrotas (Las Palmas e Leganés). Será uma coincidência, claro, mas silenciar o espírito e o dinamismo das bancadas em relação aos jogadores de futebol não parece ser a melhor solução.

Joan Laporta (esquerda), presidente do Barcelona, ​​​​com Jeff Luhnow, presidente do Leganés. Alejandro Garcia/EPA-EFE/Shutterstock

Sem dúvida, os pactos e acordos existem para serem cumpridos e se o Grau de animação concordou em pagar aqueles 21.000 euros em multas por insultos a rivais decorrentes de denúncias de LaLigaeles deveriam ver como pagá-los ou negociar com John Laportaembora o presidente também deva entender que há jogos que se ganham nas arquibancadas e que se você desligar o alto-falante está fazendo um favor ao rival.

Há confrontos, como os da noite passada, antes do Leganés (0-1) do que no Camp Nou cheios eles não escapam, mas também não olímpico é a casa de Barça Nem fechando a boca conseguimos encorajar a equipa, apesar de os lugares daquela zona estarem à venda e os turistas acabarem por pagar caro por eles.

a porta Eu deveria refletir sobre isso; o efeito Toque rapidamente está ficando rouco, como as arquibancadas do olímpico.

Melhor gol: Manu Bueno

jogar 0:57 Manu Bueno mandou para defender e colocou Sevilla na liderança Manu mostra habilidade de chute e a bola vai para o fundo da rede no 1 a 0 contra o Celta de Vigo.

Quando ele mais precisava Sevilha, o jovem jogador, apareceu para, pela frente e com acabamento didático no interior, fazer valer o domínio local e sair do Sevilha com metade do trabalho realizado em busca do primeiro objetivo: o permanência.

MVP: Jesus Navas

jogar 2:46 Vitória do Sevilla na despedida de Jesús Navas de Sánchez-Pizjuán Manu Bueno trouxe a vitória em casa do Sevilla por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo. Jesús Navas despediu-se 21 anos depois da sua estreia profissional.

Protagonista do dia ao disputar seu último jogo em casa no Sánchez Pizjuáno lenda do sevilha Ele entregou em campo e sofreu como qualquer outro torcedor no banco: fará falta.