Lamar Jackson planeja assistir ao show do intervalo de Beyoncé, ‘Sorry, Harbaugh’

É melhor que o Baltimore Ravens não precise fazer muitos ajustes ofensivos no intervalo na quarta-feira – porque Lamar Jackson diz que está faltando à conversa no vestiário do intervalo por Beyoncé.

O quarterback – que muitos consideram ser atualmente o favorito ao prêmio de MVP da NFL – informou seu time e fãs na segunda-feira que ele estará de fora do show de Yoncé no dia de Natal no NRG Stadium em Houston.

É claro que é extremamente raro os jogadores optarem por não participar das reuniões do intervalo em favor dos shows – o último cara que fez isso, o chutador do Bengals Evan McPherson no Super Bowl LVI, recebeu um toneladas de reação.

Jackson sabe claramente que isso pode irritar alguns Ravens… porque depois de revelar seus planos, ele pediu desculpas ao seu treinador principal e aos seus meninos com um sorriso.

“Desculpe, Harbaugh”, disseram eles. “Desculpe, pessoal.”

Seria difícil culpar Jackson se ele finalmente seguir em frente com os planos – a NFL vem elogiando seu desempenho há meses… até mesmo estendendo o intervalo do intervalo para que ela possa fazer um show mais longo.