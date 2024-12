O oponente de Ryan Garcia, Rukiya Anpo, perde a coletiva de imprensa depois de dormir até tarde

Ryan Garcia se tornou famoso por suas travessuras pré e pós-luta, mas seu próximo oponente pode vencê-lo desta vez.

Antes de uma luta de exibição de boxe marcada para 30 de dezembro no show de fim de ano do RIZIN, Garcia e seu oponente Rukiya Anpo estavam programados para uma coletiva de imprensa em Tóquio na terça-feira. Os dois tiveram um confronto tenso em Los Angeles em novembro, mas não haveria repetição daqueles fogos de artifício na etapa japonesa da turnê, e nenhum dos lutadores compareceu pessoalmente.

O CEO da RIZIN, Nobuyuki Sakakibara, e o CEO da Fanmio, Solomon Engel, estiveram presentes, com Garcia ligando mais tarde via feed de vídeo. Anpo deveria estar presente e coube a Sakakibara explicar sua ausência.

“Portanto, não estou muito entusiasmado em fazer esta minha primeira declaração, mas hoje deveríamos ter Anpo aqui, mas ele dormiu demais e perdeu o voo”, disse Sakakibara por meio de um tradutor japonês. “Ele está vindo para cá, vamos ligar para ele mais tarde para saber onde ele está, mas pelo que ouvi, ele está a caminho de Tóquio. É uma grande coletiva de imprensa que marcamos, Estados Unidos e Japão, estão todos aqui menos o lutador.

“É meio estranho. Veremos o que ele tem que fazer. Na verdade, estou impressionado com a audácia dele, mas isso torna a luta muito mais interessante a partir de agora.”

Quando Anpo ligou mais tarde, ele expressou seu aborrecimento por ter se esforçado para viajar para Los Angeles, mas Garcia não fez o mesmo na entrevista coletiva em Tóquio.

“Para ser totalmente honesto, não estou lá, mas para a coletiva de imprensa nos Estados Unidos, viajei até os EUA e estou surpreso por Ryan não estar aqui no Japão”, disse Anpo por meio de um tradutor japonês. . “Posso não estar na prensa, mas pelo menos estou no Japão.”

Engel esteve presente como co-promotor do evento e embora ele e Sakakibara tenham trabalhado juntos para anunciar outras lutas do card, ele não gostou da situação.

“Diga à Anpo que vim dos Estados Unidos para esta coletiva de imprensa”, disse Engel. “Ele deveria estar aqui.”

Anpo explicou que optou deliberadamente por ficar na cama por se sentir desrespeitado por Garcia.

“Ouvi dizer que Ryan poderia não aparecer em Tóquio e me senti um pouco ofendido por ter que fazer todo esse trabalho aqui no Japão”, disse Anpo. “Acordei esta manhã com essa mentalidade, meio que me irritou, então voltei a dormir e aqui estamos. Mas eu prometo a você, Salomão, que a luta eu entregarei 100 por cento. Eu estarei lá e entregarei.”

Garcia e Anpo responderam a perguntas da mídia, aproveitando a oportunidade para atirarem verbalmente um contra o outro.

“É uma pena que ele seja o lado B”, disse Garcia. “É uma pena não ser o número 1, sinto por ele, mas é isso que acontece”, disse Garcia. “Ele está lutando contra um dos maiores astros do mundo, então eu faço o que quero. Você tem que sentar, relaxar e aproveitar o passeio, é isso.”

“Eu não me importo com quem é o lado A ou o lado B, você não é profissional, você não ganha peso”, rebateu Anpo, acrescentando que acha que Garcia é um “falso rei”, um insulto derivado do discurso de Garcia. Apelido de “Rei Ryan”.

Garcia não pediu desculpas por não ter feito o voo para Tóquio, dizendo a Anpo para conhecer o seu lugar.

“Como eu disse, faço o que quero”, disse Garcia. “No final das contas, esse show está acontecendo por minha causa. … Mais uma vez, cale a boca e faça o que lhe mandaram, irmão, é isso. Você vai ter uma gritaria de verdade no dia 30 de dezembro e eu tenho muita tensão acumulada durante todo o meu tempo livre, então vou descontar em você.

Garcia não compete desde a luta com Devin Haney em abril passado. O resultado original foi uma vitória por decisão majoritária para Garcia, mas a luta foi envolta em polêmica, com Garcia pesando mais de três quilos para a luta e depois sendo reprovado em um teste de drogas que fez com que o resultado fosse anulado para no-contest. Garcia recebeu suspensão de um ano da Comissão Atlética do Estado de Nova York como parte de um acordo.

A suspensão vale apenas para disputas nos EUA, por isso Garcia agenda luta com Anpo para show do RIZIN em Tóquio. No entanto, o confronto não está isento de obstáculos.

O chefe da Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, afirmou recentemente que não assinou a luta por Garcia, que atualmente tem contrato com o Golden Boy. Nenhum anúncio oficial foi feito sobre o andamento do evento, mas Sakakibara garantiu aos repórteres que Garcia e Anpo se encontrarão no ringue no dia 30 de dezembro.

“Por favor, não se preocupe”, disse Sakakibara. “Essa luta vai acontecer, não vemos motivo para essa luta não acontecer. Obviamente, este é um novo desafio entre todas as partes. Tenho certeza que há muitas partes móveis e muitos mal-entendidos, mas estamos muito confiantes de que essa luta vai acontecer, então não se preocupe com isso. Só precisamos ter certeza de que nos comunicamos bem e de que todos estejam na mesma página.

“Não temos intenção de bater de frente com todo mundo e o contrato está assinado, há um acordo. Se não houvesse acordo, nunca faríamos qualquer tipo de pressão como essa, então para todos vocês que duvidam que este evento esteja em perigo, esse não é o caso.”