O que aconteceu na 6ª jornada da Liga dos Campeões?

Barcelona e Borussia Dortmund fizeram grande jogo, Manchester City sofre derrota dolorosa e o mexicano Santiago Giménez voltou a marcar pelo Feyenoord

6.ª jornada da Fase da Liga do Liga dos Campeões e as partidas proporcionaram momentos inesquecíveis aos torcedores.

A seguir, compartilhamos com vocês o que resta da segunda série de duelos correspondente à Data 6 da Liga dos Campeões.

QUARTA-FEIRA

Ferran Torres e Lamine Yamal comemoram com o Barcelona contra o BVB Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images

Atlético despacha Slovan e soma décima vitória consecutiva

Com superioridade, sem mais desgastes que o necessário, o Atlético expediu a décima vitória consecutiva, a terceira seguida na Liga dos Campeões, diante do Slovan Bratislava (3-1), que o catapultou como virtual classificado para a próxima fase da competição e com opções sérias para entrar no top-8.

Um rival muito fraco compareceu ao Madrid, com uma carta de apresentação excessivamente pobre. Zero pontos no armário da Liga dos Campeões, com apenas quatro gols a favor e 18 contra antes da partida no Metropolitano.

Lille depende da Europa

O Lille reagiu a tempo de evitar que o Strum Graz estragasse a sua festa europeia e, depois de deixar escapar uma vantagem de dois gols, marcou o gol da vitória aos 81 minutos e colocou-os na Liga dos Campeões.

O gol do norueguês Gabriel Haraldsson acalmou a depressão dos franceses, que depois de derrotar Real Madrid, Atlético de Madrid e Bologna e empatar com a Juve, somam 13 pontos que segundo modelos matemáticos os colocam na próxima fase.

Abraham comanda o Milan em duelo de golaços

Em meio a um duelo de golaços, marcados por Rafael Leão e Nemanja Radonjic, Tammy Abraham surgiu para marcar no final do jogo e dar a vitória ao Milan, que venceu o Red Star por 2 a 1 em duelo marcado pela incerteza do placar que foi resolvido do lado da seleção italiana, muito próximo da próxima fase da Liga dos Campeões.

O Milan assinou um ato inicial correto em que colocou no caminho certo os três pontos que poderia ter perdido nos 45 minutos seguintes, quando baixou os braços e cedeu terreno ao rival, sem conseguir transformar as suas abordagens. Naquele momento, Rafael Leão sacou a varinha mágica e, com uma faísca brilhante, colocou em marcha uma vitória que depois se complicou.

Arsenal entra no movimento dos treze pontos

Seis equipas estão empatadas em treze pontos, uma delas o Arsenal, que venceu o Mónaco (3-0) e coloca um pé e meio nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Não foi um jogo brilhante da equipa de Mikel Arteta, mas foi mais do que eficaz, como começa a ser a tendência habitual desta equipa, talvez não a mais bonita de assistir mas que na Europa mostra uma classe de pragmatismo e sucesso cara a porta São onze gols a favor e dois contra em seis jogos.

Benfica não pode vencer o Bologna e jogará contra Barcelona e Juventus

O Benfica mostrou-se incapaz e sem sucesso na visita do Bolonha ao Da Luz, e terá de disputar a vaga na próxima eliminatória da Liga dos Campeões nos dois duelos que lhe restam, frente ao Barcelona, ​​em Lisboa, e frente à Juventus, em Turim.

A seleção portuguesa perdeu força e não conseguiu manter o ímpeto da vitória sobre o Atlético de Madrid. Agora ele tem dez pontos, é décimo quinto. Perdeu uma boa oportunidade de dar um passo à frente contra um rival que não venceu e que conquistou o segundo empate.

Barcelona vence Dortmund e se aproxima das oitavas de final

O Barcelona conquistou o Signal Iduna Park, onde num jogo louco venceu o Borussia Dortmund (2-3) e somou três pontos que o aproximam do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa do Barça chegou à vantagem aos 53 minutos com um gol de Rafael Dias ‘Raphinha’, mas a equipa alemã empatou a disputa sete minutos depois graças a um penálti convertido por Serhou Guirassy, ​​​​que voltou a empatar o duelo (2-2). , min.78) logo após o 1-2 (min.75) marcado por Ferran Torres, autor do 2-3 final aos 85 minutos.

Feyenoord busca qualificação

O Feyenoord, impulsionado por um início brilhante, favorecido pelo ritmo alucinante e pela fragilidade do adversário, voltou a reencontrar o frágil Sparta Praga com a vitória na Liga dos Campeões (4-1), numa goleada que culminou no mexicano Santi Giménez , o que o devolve às posições de classificação das quais havia saído provisoriamente.

A equipe de Brian Priske está mais uma vez entre as vinte e quatro equipes que almejam continuar no torneio. Não é para ambições maiores. Os oito primeiros lugares estão longe. Mas conseguiu endireitar a sua jornada europeia, que foi arruinada pela derrota para o Salzburgo, porque o empate com o Manchester City foi gratificante. Eles evitaram a derrota na Inglaterra depois de perder por 3-0.

Juventus coloca Guardiola em apuros

As coisas ficaram muito complicadas para Pep Guardiola e seu Manchester City na Liga dos Campeões ao sofrerem a segunda derrota na competição nesta quarta-feira, em partida contra a Juventus de Turim (2 a 0) que foi decidida pelo sérvio Dusan Vlahovic e pelo americano Weston McKennie.

O City acrescentou o enésimo capítulo negativo de uma temporada para ser esquecida. Envolvido no julgamento mais midiático do futebol e passando pelo pior momento desde que Guardiola estava no banco – com 6 derrotas e 1 vitória nos últimos 9 jogos – o City chegou a Turim com a obrigação de vencer uma ‘Juve’ que era’ t em muito melhor forma.

Stuttgart gosta, vence e goleia

O Estugarda derrotou esta quarta-feira o Young Boys Bern por 5-1 depois de ter começado com um resultado de 0-1 e numa partida em que uma primeira fase de cerca de dez minutos foi para os suíços e o resto para os alemães.

O Young Boys saiu agressivo na marcação e com o plano de ficar ao lado de muitos homens perto da área do Stuttgart, que pareceu surpreso com a intensidade do campeão suíço e teve muitas dificuldades para tirar a bola do seu próprio meio-campo.

MARTES

Real Madrid comemora contra a Atalanta Imagens de Jonathan Moscrop/Getty

Um gol de pênalti de Salah deixa o Girona nas cordas

O Liverpool consolidou a liderança na Liga dos Campeões ao somar um total de vitórias, seis em seis, graças a um único gol de Mohamed Salah de onze metros que deixou o Girona nas cordas (0-1), que é obrigado a alcançar o feito de vencer o Milan em casa e o Arsenal em casa para sonhar em disputar as eliminatórias da competição.

A equipa de Arne Slot, também líder indiscutível da Premier League, reivindicou o estatuto de equipa mais apta do continente com uma nova vitória, embora tenha sofrido porque a equipa de Míchel Sánchez teve um desempenho sólido.

Defesa tardia de Schmeichel salva empate do Celtic com Zagreb

Dínamo Zagreb e Celtic empataram em 0 a 0 na Liga dos Campeões na terça-feira, com o goleiro do Celtic, Kasper Schmeichel, produzindo o momento memorável do jogo com uma defesa tardia.

Os anfitriões croatas tiveram a sua melhor oportunidade no final, quando Marko Pjaca cabeceou poderosamente para a baliza, mas Schmeichel conseguiu chegar à bola com a ponta dos dedos e desviou por cima da barra para uma defesa espectacular.

Vinicius e Bellingham revivem o Real Madrid

Os melhores jogadores aparecem nos piores momentos. E quando o Real Madrid estava em dúvida, Vinicius e Bellingham comandaram a resposta do campeão em Bérgamo, onde deram um passo à frente para tirar o time da beira do abismo na Liga dos Campeões com dois gols separados por apenas três minutos que resolveram o desafio complexo da Atalanta de Gian Piero Gasperini, que esteve perto de marcar o empate na última jogada.

As estatísticas marcaram a anterior. Os números da Atalanta eram estratosféricos. Não perdiam desde setembro, líder da Série A, invicto na ‘Champions’… Retegui tocou no gol épico na última jogada. Mas quando o Real Madrid assume a liderança, é preciso matá-los duas vezes. Mbappé avisou com o seu gol que o Real Madrid tinha os argumentos. Vinicius e Bellingham certificaram e mostraram à Europa que o campeão está bem vivo.

Um gol angustiante de Mukiele dá vitória ao Leverkusen sobre o Inter

Um gol agonizante de Nordi Mukiele, aos 90 minutos, deu ao Bayer Leverkusen uma merecida vitória por 1 a 0 sobre o Inter de Milão, significando que os comandados por Xabi Alonso dão um passo importante rumo ao apuramento entre os oito primeiros da primeira fase da Liga dos Campeões e vá direto para as oitavas de final.

Brest fecha a classificação

Em sua estreia nas competições europeias, como revelação indiscutível na Liga dos Campeões, o Brest já está próximo da classificação matemática entre os 24 primeiros colocados faltando duas jornadas, ao mesmo tempo em que volta a figurar entre os melhores desta fase, localizado na quarta colocação, após derrotando o PSV Eindhoven por 1-0.

Muito crédito para a seleção francesa, derrotada em quatro das últimas cinco partidas em todos os torneios até o retorno à Liga dos Campeões, na qual retoma o ritmo, relançada com 13 pontos na tabela dos 18 pelos quais disputou, com uma vitória nesta terça-feira por soco e do seu goleiro, o indispensável Marco Bizot, que foi magnífico.

Bruges entra na onda e Sporting continua em queda livre

O Bruges confirmou esta terça-feira a sua boa sequência na Liga dos Campeões, com 2 vitórias e um empate nos últimos três jogos, depois de vencer em casa um desconhecido Sporting de Portugal, somando a segunda derrota consecutiva com um Gyokeres sem gols.

O gol tardio de Barkley coloca o Aston Villa no caminho das oitavas de final

Um gol a cinco minutos do fim do tempo regulamentar de Ross Barkley, que acabava de entrar em campo, permitiu ao Aston Villa conquistar uma importante vitória (2-3) na visita ao terreno do Leipzig, que coloca aos do espanhol Unai Emery indo para as oitavas de final.

Como se não tivessem passado vinte e um anos desde a última participação na principal competição continental, a seleção inglesa parece mover-se como um peixe na água na Liga dos Campeões.

PSG evita o cataclismo em Salzburgo

O Paris Saint-Germain agarra-se à Liga dos Campeões, competição que lhe mostrou o precipício da eliminação logo na primeira volta, um cataclismo que evita por enquanto com uma goleada frente ao fraco Salzburgo (0-3) que está a afundar-se na Europa.

Muito superiores em todas as vertentes do jogo, os franceses marcaram tanto como nas cinco jornadas anteriores e, finalmente, viram um dos seus avançados, o português Gonçalo Ramos, furar a baliza rival, o primeiro a fazê-lo na Europa desde Kylian Mbappé abril passado.

Bayern de Munique assume posições

A terceira vitória consecutiva, obtida com reviravolta, colocou o Bayern de Munique na liderança da Liga dos Campeões entre os oito primeiros, com o status de candidato ao seu lado que o acompanha em cada início de temporada em cada competição.

A equipa de Vincent Kompany resolveu com força os contratempos consecutivos sofridos frente ao Aston Villa e ao Barcelona que colocaram em causa a sua situação continental. Depois disso, saiu reforçado por vitórias consecutivas sobre Benfica, Paris Saint-Germain e agora contra o Shakhtar. Um compromisso aparentemente armadilhado. Animador porque é disputado na Alemanha, em Gelsenkirchen, por causa da guerra na Ucrânia, mas ao sabor do momento do rival.

*Informações da EFE foram utilizadas neste relatório