O que os democratas querem que Biden faça com os empréstimos estudantis antes de deixar o cargo

Alguns legisladores democratas estão pressionando o governo Biden a tomar novas medidas em relação aos empréstimos estudantis antes que o presidente eleito Donald Trump tome posse, incluindo a finalização de alguns perdões de dívidas já aprovados.

Trump não fez promessas específicas sobre empréstimos estudantis, mas o cancelamento da dívida não é uma prioridade política como tem sido para o presidente Joe Biden, que aprovou a quitação de mais dívidas estudantis do que qualquer outro presidente, apesar de um grande golpe do Supremo Tribunal. decisão de anular a sua principal proposta no ano passado.

Muitos republicanos consideraram injustos os esforços de Biden para proporcionar um amplo alívio da dívida estudantil, transferindo o custo para os contribuintes que decidiram não ir para a faculdade ou que já pagaram pela sua educação.

Grande parte do alívio da dívida que Biden finalmente aprovou foi direcionado a grupos específicos de mutuários e entregue por meio de programas de perdão de empréstimos estudantis anteriores à sua administração.

Mas há preocupação por parte dos Democratas de que alguns mutuários, especialmente aqueles que foram defraudados pelas suas escolas, ainda estejam à espera da quitação da dívida que a administração Biden aprovou.

“Esses mutuários decidiram perseguir o sonho americano, mas em vez de obterem um diploma que abrisse as portas das possibilidades, eles se viram acorrentados a um diploma sem valor e ao fardo da dívida de empréstimos estudantis”, disse o senador Ed Markey, um democrata de Massachusetts, disse em uma entrevista coletiva sobre a dívida estudantil no início deste mês.

Durante o primeiro mandato de Trump, sua administração atrasou o perdão de empréstimos estudantis para mutuários fraudados que eram elegíveis para alívio.

Dezenas de democratas estão pedindo ao governo Biden que tome as seguintes medidas antes do dia da posse, em 20 de janeiro:

A administração Biden aprovou quase 29 mil milhões de dólares em perdão de empréstimos estudantis para cerca de 1,6 milhões de pessoas que foram defraudadas pelas suas escolas, mas muitas delas ainda estão à espera de ver as suas dívidas canceladas das suas contas.

Desde que Biden assumiu o cargo, o Departamento de Educação aprovou várias dispensas de grupo massivas para mutuários que frequentavam redes universitárias com fins lucrativos – como Corinthian Colleges, a Universidade de Phoenix e The Art Institutes – e demorou mais do que o esperado para processar algumas das alívio da dívida.

Cerca de 135.600 ex-estudantes do Corinthian que foram aprovados para alívio da dívida ainda aguardavam a quitação de seus empréstimos neste outono, de acordo com um documento judicial.

O processamento das quitações para os restantes mutuários “revelou-se mais complicado”, em parte porque eles têm empréstimos consolidados, afirmou.

Poderá haver mais mutuários aguardando cancelamentos, bem como reembolsos de valores pagos anteriormente. Um grupo de mais de 70 democratas pediu ao departamento que “processasse imediatamente o alívio da dívida para estes mutuários” numa carta enviada no início de dezembro.

O alívio foi aprovado no âmbito do programa de defesa do mutuário ao reembolso, que concede quitação de dívidas a mutuários que foram induzidos em erro pelas suas faculdades.

Mesmo que as dispensas não sejam processadas antes da mudança de administração, os advogados esperam que o Departamento de Educação ainda seja obrigado a fazê-lo.

Eileen Connor, presidente e diretora do Projeto sobre Empréstimos Predatórios a Estudantes, que representa mutuários fraudados por suas faculdades, observou que a primeira administração Trump processou o alívio da dívida aprovado pela administração Obama.

Dito isto, quando a então secretária da Educação, Betsy DeVos, aprovou os cancelamentos, ela escreveu que o fazia “com extremo desagrado”.

Alguns legisladores estão instando o Departamento de Educação a aprovar dispensas de grupo adicionais sob defesa do mutuário. Eles dizem que há outras escolas que cometeram fraudes ou enganaram os alunos, tornando alguns outros ex-alunos elegíveis para alívio sob a defesa do mutuário.

Há alguma preocupação de que a próxima administração Trump possa alterar as regras de defesa dos mutuários e abrandar o processamento de reivindicações pendentes.

“Se conseguirem o que querem, será significativamente mais difícil – e potencialmente impossível – para esses mutuários receberem alívio sob a administração Trump-Vance”, disse o deputado Bobby Scott, democrata da Virgínia e membro importante do Comitê de Educação e Força de Trabalho da Câmara. escreveu em uma carta separada ao departamento no mês passado.

Sob o Na primeira administração Trump, o Departamento de Educação também tentou alterar as regras de defesa do mutuário para limitar o alívio que poderia ser fornecido através do programa. A proposta não teve sucesso, mas o departamento parou de processar as reivindicações de defesa do mutuário enquanto lutava contra as contestações judiciais. Como resultado, acumulou-se um acúmulo de mais de 200.000 reclamações.

Os democratas também estão pressionando o Departamento de Educação para que seja mais fácil para cerca de 8 milhões de mutuários inscritos em um plano que está atualmente suspenso devido a litígios efetuarem pagamentos e se qualificarem para o alívio da dívida.

O plano, conhecido como SAVE (Saving on a Valuable Education), foi lançado pela administração Biden ano passado. Mas está a ser contestado em tribunal por dois grupos de estados liderados pelos republicanos que argumentam que o presidente não tem autoridade para implementar o plano. Uma decisão do 8º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA é esperada em breve.

Atualmente, os mutuários inscritos no SAVE não são obrigados a efetuar pagamentos, uma vez que o Departamento de Educação os colocou em regime de tolerância sem juros devido ao litígio.

Embora a pausa nos pagamentos seja uma boa notícia para muitos dos mutuários afetados, pode potencialmente atrasar o perdão dos empréstimos estudantis para alguns deles.

Isso ocorre porque o tempo de tolerância não contará para o número de pagamentos necessários para ser elegível para alívio da dívida no âmbito de programas como o Perdão de Empréstimos para Serviços Públicos, que elimina a dívida remanescente de trabalhadores elegíveis do setor público – como professores e enfermeiros – depois de fazerem 120 pagamentos qualificados.

Na semana passada, o Departamento de Educação disse que os mutuários foram autorizados a mudar para dois planos de reembolso mais antigos – Pay As You Earn, ou PAYE, e Reembolso Contingente de Renda, ou ICR – a fim de retomar os pagamentos que contam para o alívio da dívida. .

Scott também instou o departamento a processar quaisquer quitações do PSLF para mutuários que possam ter atingido recentemente 120 pagamentos qualificados.