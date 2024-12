O segredo de Patrick Mahomes para superar tempos difíceis envolve uma ‘caixa’ misteriosa, e aqui está o que sabemos sobre ela

Patrick Mahomes, o eletrizante quarterback do Kansas City Chiefs, tornou-se conhecido como uma das estrelas mais brilhantes da NFL. Desde que foi convocado em 2017 ele levou o time a várias aparições nos playoffs incluindo três vitórias no Super Bowle ganhou elogios como o MVP da liga. Sua habilidade de fazer jogadas de cair o queixo e sua personalidade carismática fizeram dele um favorito dos fãs, mas com essa fama vem um intenso escrutínio.

Em meio às pressões de ser um superstar, Mahomes desenvolveu um conceito que ele chama de sua “caixa”como ele descreveu em entrevista à Sports Illustrated. Esta caixa representa um espaço mental que o ajuda a permanecer ancorado e concentrado, protegendo-o do caos que muitas vezes acompanha o seu status. “À medida que ganhei mais fama”, explica Mahomes, “Eu apenas fico dentro dessa caixa.” Essa abordagem permite que ele manter um senso de normalidade em sua vidamesmo quando os holofotes estão brilhando.

Patrick Mahomes faz um discurso enérgico enquanto os Chiefs se preparam para fazer algo que nenhum time da AFC fez até agora

Dentro dessa caixa, Mahomes criou uma rotina que prioriza seu bem-estar e desempenho. Ele chega às instalações dos Chiefs antes do nascer do sol, dedicando seus dias à recuperação, prática e estudo de filmes de jogos.

Após o dia de trabalho, ele volta para casa, para sua família, onde pode relaxar e ser ele mesmo. Esta estrutura é vital, especialmente em tempos difíceis, como quando recentemente ele sofreu uma lesão no tornozelo que levantou preocupações sobre seu desempenho e o sucesso da equipe.

O elemento oculto de seu sucesso

A caixa foi fundamental ajudando Mahomes a enfrentar momentos difíceis. Fornece um refúgio onde ele pode filtrar as distrações e se concentrar no que realmente importa. Diante das lesões e do escrutínio da mídia, ele conta com os relacionamentos construídos neste espaço – amigos e familiares que o apoiam e o lembram de seu verdadeiro eu. “Posso ser apenas Patrick Mahomes, ou quem acredito que seja Patrick Mahomes”, compartilha, enfatizando a importância da autenticidade em sua vida.

Ao permanecer dentro de sua caixa, Mahomes não apenas gerencia as pressões da fama mas também cultiva resiliência. Permite-lhe enfrentar os desafios de frente, mantendo-se fiel aos seus valores e prioridades. Enquanto ele continua a liderar os Chiefs em sua busca pela grandeza, esta estrutura mental serve como uma ferramenta poderosapermitindo-lhe prosperar dentro e fora do campo.