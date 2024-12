O skatista viral Guy Azulay não está interessado em lucrar com a semelhança de Luigi Mangione

O skatista se tornou viral por parecer Luigi Mangione não tem nenhum interesse em transformar sua aparência em uma vaca leiteira… andaime TMZ Esportes ele está perfeitamente satisfeito em continuar com seu trabalho diário.

Guy Azulay compartilhou um pequeno vídeo dele mesmo fazendo manobras em um estacionamento na quinta-feira – poucos dias depois, ele circulou nas redes sociais… com algumas pessoas o identificando erroneamente como o homem preso por supostamente matar o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Conversamos com Azulay em meio à sua nova fama na internet… e ele admitiu que todas as reações foram surpreendentes – mas no geral, ele está sendo um bom esportista.

“Tem sido um pouco estranho, mas acho meio engraçado de certa forma”, disse Azulay. “Tipo, eu não sei, de todas as coisas que podem explodir, é só porque eu pareço com outra pessoa. Mas, não muito bravo com isso, eu acho.”

Acontece que ele fez comparações com Mangione pela primeira vez durante uma recente visita ao supermercado… o que o pegou desprevenido. Mas depois de postar seu vídeo, ele ganhou vida própria… e resultou em mais seguidores e uma tonelada de comentários em sua página.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

“Não vejo mal nenhum nisso”, disse Azulay. “Acho uma loucura que as pessoas pensem que é ele mesmo. Sim, não sei, é tipo… honestamente, é muito engraçado.”

Não espere que Azulay se concentre em conteúdo relacionado a Mangione em sua página – ele está focado no skate e em sua banda, tankerlow – mas ele brincou se algum estúdio precisar de um dublê para um documentário de Luigi, ele é o cara.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

“Alguns amigos trouxeram isso para mim. Não acho que seja isso que quero fazer da minha vida, ser um doppelgänger de Luigi. Acho que vou continuar com o que já estou fazendo.”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.