Olivia Hussey, estrela de ‘Romeu e Julieta’, morre aos 73 anos

A atriz faleceu sexta-feira em sua casa cercada pela família, de acordo com uma longa postagem em sua página do Instagram… mas a causa da morte não foi revelada.

O triste anúncio do IG dizia em parte… “Olivia era uma pessoa notável cujo calor, sabedoria e pura bondade tocaram a vida de todos que a conheceram.”

Hussey ganhou um Globo de Ouro por interpretar Julieta de apenas 15 anos no filme vencedor do Oscar ao lado Leonardo Whiting que interpretou Romeu.

No entanto, o filme gerou polêmica… já que retratava Olivia e Leonard nus em uma cena, quando ambos tinham menos de 18 anos durante as filmagens. Os atores retomaram um processo no início deste ano contra a Paramount Pictures e Criterion Collections sobre a distribuição da cena, mas foi arquivado em outubro.