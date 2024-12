Operação Têmis: Força-tarefa em Penedo resulta em prisões e apreensões

Nas primeiras horas desta terça-feira, 26 de dezembro, foi deflagrada em Penedo a Operação Têmis, uma ação integrada envolvendo 19 equipes das forças de segurança pública. Com participação do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), P2, 9ª Companhia Independente (9ª CIA), 1ª Companhia Independente (1ª CIA), BOPE, e 7ª Delegacia Regional de Polícia (7ª DP), a operação contou também com a presença de autoridades de renome como os delegados Alexandre Leite e Rômulo Andrade, além do Tenente-Coronel Sílvio César e do Major Jércio.

A operação teve como foco a região conhecida como Kamartelo, apontada como um ponto crítico para homicídios e tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados de prisão e buscas e apreensões, resultando na captura de três indivíduos envolvidos diretamente em atividades criminosas. Segundo as autoridades, os presos são suspeitos de envolvimento em homicídios e no tráfico de drogas que impactam a segurança local.

Materiais apreendidos

Durante a operação, os agentes confiscaram uma série de itens, incluindo:

8 aparelhos telefônicos ;

; 1 revólver calibre .38 ;

; 12 munições compatíveis com a arma apreendida ;

; 17 papelotes de substâncias análogas à cocaína ;

; R$ 659,00 em espécie.

Impacto da operação

A Operação Têmis reforça o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade na cidade de Penedo e adjacências. A integração das polícias e a presença das lideranças na ação refletem a importância estratégica da operação para a região. O delegado Alexandre Leite destacou que o objetivo é não apenas reprimir, mas também desarticular as redes criminosas que atuam na cidade.

Repercussão

A ação ganhou destaque nas redes sociais, com a população local comentando sobre a eficácia e a importância de operações conjuntas no enfrentamento do crime organizado. Mais informações sobre os desdobramentos da Operação Têmis podem ser conferidas no Instagram oficial da Polícia Militar de Alagoas.

Próximos passos

Os presos serão apresentados à Justiça, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos nas atividades criminosas na região. As autoridades reafirmam o compromisso com a segurança da população e alertam que novas operações estão sendo planejadas para os próximos meses.