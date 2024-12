Os filhos de Patrick Mahomes ganham minicarros no Natal

É ótimo ser um Mahomes esta semana – mesmo aqueles que mal têm idade para andar – porque logo depois Patrick Mahomes ganhou o jogo do dia de Natal… ele distribuiu presentes incríveis para seus filhos!!

A esposa do astro da NFL, Bretanha acaba de mostrar nas redes sociais que ela e o marido se divertiram um pouco Bronze dar Libra Esterlina Dez. 25 … presenteando-os com carrinhos de brinquedo realistas!

Bronze – que acabou de completar dois anos – ganhou uma Mercedes preta fosca… e ele claramente adorou, já que mamãe o chamou de “o garoto mais feliz de todos os tempos” em uma foto dele no banco do motorista.

Nenhuma palavra ainda sobre o resultado do dia de Brittany (ela na verdade tenho um carro de Patrick em 2021) … mas o marido dela certamente recebeu um doce presente de sua equipe enquanto estava em Pittsburgh.

Os Chiefs derrotaram os Steelers por 29-10 – e a vitória garantiu um adeus aos playoffs na primeira rodada para KC … o que significa que Patrick terá um pouco mais de tempo livre do que o normal nas próximas semanas para estar com seus filhos – – e aparentemente certifique-se de que eles também conheçam as regras de trânsito!