Podcaster elimina episódio de Justin Baldon em meio à guerra legal de Blake Lively

Justin Baldoni sofreu outro golpe em meio à sua guerra legal com Blake Lively … um podcaster que o entrevistou recentemente removeu seu episódio.

Dia de Elizabethque hospeda o podcast ‘How To Fail’, compartilhou uma declaração do IG na terça-feira, explicando que retirou a entrevista de 4 de dezembro com Baldoni enquanto todas as “alegações angustiantes feitas contra ele no recente processo de Blake Lively são totalmente investigadas”.

Elizabeth falou da questão jurídica de Baldoni em geral… dizendo que acredita que todo indivíduo tem direito a um local de trabalho seguro e que toda mulher deve ter dignidade nesse local de trabalho.

Ela encerrou a postagem dizendo que toda forma de abuso deveria ser denunciada e saúda qualquer pessoa com coragem que o faça.

A entrevista em podcast de Baldoni com Elizabeth foi profunda e pessoal – ele falou sobre seu diagnóstico de TDAH aos 40 anos e também falou sobre um “quase colapso” no set de “It Ends With Us”, que dirigiu e estrelou ao lado de Blake.