Prefeitura de Penedo transmite ao vivo a abertura do Penedo Luz 2024

A Prefeitura de Penedo prepara uma noite especial para celebrar a magia do Natal e convida todos os penedenses e visitantes a acompanharem a abertura do Penedo Luz 2024, no próximo domingo, 8 de dezembro. Para quem não puder estar presente, a programação será transmitida ao vivo pelo canal oficial do YouTube da Prefeitura, no link: https://youtube.com/live/fxIiVgMsylg.

Confira a programação da noite de abertura:

17h – Cortejo Natalino:

Um desfile cheio de encanto e alegria sairá da Praça Marechal Deodoro, próximo ao Cine Penedo, em direção à Praça 12 de Abril.

Com uma deslumbrante projeção mapeada, a fachada do histórico Paço Imperial se transformará em um cenário mágico.

O bom velhinho será recebido com grande emoção e estará presente para espalhar o espírito natalino.

A Praça 12 de Abril será o ponto central das atrações, trazendo um mundo encantado para toda a família.

Crianças terão a oportunidade de visitar a casinha do Papai Noel e receber presentes, tornando a noite ainda mais especial.

Natal em Penedo: tradição e encantamento

O Penedo Luz 2024 é um dos eventos mais aguardados do ano, unindo cultura, tradição e solidariedade em um espetáculo que ilumina a cidade histórica e aquece os corações. Não perca a chance de vivenciar essa noite inesquecível, seja pessoalmente ou acompanhando pela transmissão ao vivo.