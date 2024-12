Prévia do jogo do UFC Tampa: melhores apostas para o evento final do UFC de 2024

O último evento do UFC de 2024 está chegando!

Neste sábado na Amalie Arena, UFCTampa cai, encabeçado por um confronto de meio-médio entre o ex-campeão interino Colby Covington e o surgimento Joaquim Buckley. É um grande evento, já que os lutadores caminham pela última vez em 2024, então vamos direto às apostas.

Todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos em Apostas Esportivas FanDuel.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Peças individuais

Billy Quarantillo (-162)

No co-evento principal, Quarantillo enfrenta a lenda dos penas Cub Swanson, e Quarantillo vem de uma derrota, Swanson simplesmente não aguenta mais. Swanson tem 41 anos, o que é quase pré-histórico em termos da divisão de 145 libras. Crédito para “Killer Cub” por continuar a competir, mas “Billy Q” está em uma posição melhor para superá-lo neste. Acrescente que Quarantillo está lutando diante de sua torcida e esta é uma aposta direta.

Adriano Yanez (+176)

Yanez enfrenta Daniel Marcos no card principal e, embora Marcos continue invicto, ele não deve ser o favorito nesta partida. Cerca de 18 meses atrás, Yanez era o próximo grande sucesso no peso galo, até que derrotas consecutivas contra Rob Font e Jonathan Martinez acabaram com seu hype. Mas perder para adversários do top 15 não é uma marca negra e Yanez ainda é o lutador muito mais talentoso. Numa trocação direta, que será essa, acho que o Yanez tem um boxe superior e vai ficar com a mão levantada.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Apostas Prop

Joaquin Buckley por nocaute técnico (+165)

Simplificando, estou desvanecendo Colby Covington aqui.

Covington completa 37 anos em fevereiro e em suas duas últimas lutas ele estava horrível. “Chaos” ainda tem um ótimo cardio e mentalidade para continuar avançando por 25 minutos, mas parece estar em claro declínio. O fantasma de Jorge Masvidal teve momentos contra ele e, embora eu não saiba bem qual é o teto de Buckley de 170 libras, ele tem força e fisicalidade suficientes para colocá-lo em um Covington quase lavado. Se fossem apenas três rounds, eu poderia dar a Covington mais chance de sobreviver, mas 25 minutos contra um cara que bate como Buckley parece que vai acabar de uma maneira.

Joel Álvarez por KO/TKO ou Submissão (-160)

EU AMO um pouco de Joel Alvarez. “El Fenomeno” é a prova de como pode ser difícil ganhar força no peso leve. O homem está 6-2 no UFC, todas as vitórias são por finalização, e ele só perdeu na estreia (contra Damir Ismagulov!) e para Arman Tsarukyan. Em qualquer outra categoria de peso, Alvarez estaria no ranking, mas no peso leve ele ainda está caminhando para os números.

Alvarez é uma máquina de finalização totalmente ofensiva e, embora Drakkar Klose seja um lutador muito bom (honestamente, está na mesma zona dos 25 primeiros, mas não dos 15 primeiros, há algum tempo), ele está ficando um pouco mais velho e suscetível ao potente trocação de Alvarez.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Apostar

É o evento final do ano, então é melhor fazermos uma aposta. Sem truques esta semana, apenas três lutadores que gosto e que acho que vão vencer.

Manel Kapé (-355)

Kape enfrenta Bruno Silva na luta do card principal e enquanto Silva está em alta (quatro vitórias consecutivas, quatro bônus) Kape é um lutador bom o suficiente para manter as coisas em pé, e tem uma vantagem marcante em pé. Além disso, Kape está lutando para chegar à disputa pelo título. “Starboy” trará o seu melhor.

Vitor Petrino (-325)

Petrino enfrenta Dustin Jacoby no card principal dos meio-pesados ​​e gosto de suas chances de se recuperar de sua primeira derrota na carreira. Petrino provavelmente teria dado uma surra em Anthony Smith, mas ele foi pego em uma guilhotina, e isso não está realmente nas mãos de Jacoby. Petrino deve marcar muitas quedas contra o ex-kickboxer do Glory e finalizar no chão.

Navajo Stirling (-750)

Apostar em chances como essas para alguém que está estreando no UFC geralmente não é uma coisa inteligente, mas no caso de Stirling abrirei uma exceção. Stirling nasceu no City Kickboxing e é a coisa mais rara no MMA: um legítimo prospecto meio-pesado. O homem já é super polido e me lembra um Rory MacDonald de 205 libras. Ele deveria rolar pensou Tuco Tokkos.

Aposte essas duas apostas juntas com probabilidades de -112.

Conclusão

Acabamos sendo um pequeno perdedor na semana passada, mas apenas porque os juízes roubaram de nós a vitória legítima de Alexander Volkov. Infelizmente. Último card de luta do ano, vamos terminar 2024 com uma nota positiva.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

Todas as informações neste artigo são fornecidas aos leitores do MMA Fighting apenas para fins de entretenimento, notícias e diversão. É responsabilidade do leitor conhecer e cumprir as leis de jogos de azar online de sua região antes de fazer qualquer aposta em apostas esportivas online.