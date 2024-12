CNN

O presidente eleito, Donald Trump, agiu rapidamente para anunciar as suas escolhas para o seu próximo gabinete e para os principais cargos da administração. Desde que a CNN projetou, em 6 de novembro, que Trump venceria as eleições para um segundo mandato, o novo presidente anunciou mais de duas dúzias de opções para liderar agências e áreas políticas importantes.

Veja quais pessoas ele nomeou por meio de declarações oficiais. Esta lista será atualizada à medida que Trump fizer anúncios adicionais.

Os membros do gabinete incluem o vice-presidente e os chefes dos 15 departamentos executivos na linha de sucessão presidencial. Um presidente também pode optar por elevar outras funções para ingressar no Gabinete. A lista a seguir inclui funções que eram de nível de gabinete no primeiro gabinete de Trump ou que ele especificou no anúncio que serão incluídas neste mandato.