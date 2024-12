Rayados: Classificações após a vitória sobre o Atlético de San Luis

A equipe de Monterrey avançou à final do Apertura 2024 graças às individualidades que derrotaram o Atlético de San Luis que resistiu por quase 50 minutos

Com suspense incluído durante o primeiro tempo Listrado derrotado por 5-1 Atlético de São Luís e chegou à final do Abertura 2024graças ao fato de as individualidades em campo superarem um jogo coletivo irregular, bem como um colapso do rival com o passar dos minutos.

O goleiro de Listrado Foi solicitado em raras ocasiões devido à postura ofensiva e posse de bola da equipe, porém, apareceu de forma adequada quando sua intervenção foi necessária.

Numa linha de três defesas e com pressão num bloco alto, o colombiano trabalhou como interior pela direita e permitiu a Óliver Torres e Sérgio Canalesgraças aos passes que fez nos intervalos entre as linhas de Potosí.

O defesa-central cumpriu a mecânica individual para o início da equipa com um jogo curto e foi o último homem na fase ofensiva do Listradocomo pivô para redirecionar o jogo e manter a posse de bola na busca pelos intervalos.

O lateral-esquerdo disputou a maior parte do duelo na linha do meio-campo para pressionar o rival no referido terço do campo e firmou uma boa parceria na lateral com ambos Iker Fimbres como Lucas Ocamposcom faixas de ultrapassagem em intervalos para progredir ofensivamente.

O meio-campista integrou a linha de zagueiros para evitar a superioridade ofensiva do rival nas poucas oportunidades que gerou, enquanto no ataque atuou como fornecedor de bolas para Berterame alemão.

O meio-campista fechou parceria com Arteaga sim Ocampos na faixa esquerda para gerar um grande número de progressões no referido flanco e ainda tentou diversas vezes com chutes da frente da grande área.

O médio espanhol registou um primeiro período turvo e com pouca precisão tanto nas linhas de passe como nos remates à baliza pelo lado de fora da faixa direita, mas justificou-se no complemento, graças ao facto de ter apanhado um rebote do guarda-redes para fazer foi 2 a 0 parcial (52′).

O espanhol tornou-se o homem da noite graças à sua exibição criativa entre as linhas de médios e avançados para chegar à frente do quadro como se estivesse sem marca. As recompensas do duelo vieram tanto aos 47 minutos, com um mau rebote da defesa de Potosí que converteu com um remate rasteiro, como aos 85 minutos graças a outro mau passe que transformou numa obra de arte com um remate potente. de fora da área.

O atacante argentino entregou um primeiro tempo com desequilíbrio individual e progressões pela faixa esquerda junto com Fimbres e Arteaga, porém, desapareceu no final do cronômetro.

Como segundo atacante, o mexicano recebeu o título para surpreender o time de Potosí com uma postura agressiva em campo, porém, desperdiçou oportunidades importantes, inclusive no um a um com o goleiro de Potosí.

O eixo ofensivo também permitiu escapar de várias oportunidades de finalização no primeiro período, mas beneficiou de um mau rebote do guarda-redes do Potoino para fazer o 2-0 aos 52’.

(67′) A entrada do meio-campista modificou a estrutura do time para ter uma postura menos agressiva após o 2 a 0 parcial.

(82′) O zagueiro foi mais uma medida para fechar o jogo com o resultado na bolsa.

(82′) O eixo de ataque substituto fechou o placar final em 5 a 1 com um chute forte de fora da área, após péssima atuação na defesa do rival, que lhe deixou liberdade suficiente para tentar o gol.

(88′) O lateral substituiu o melhor jogador da partida, foi aplaudido e gerou uma parada defensiva mais sólida na reta final.

(89′) O lateral esquerdo entrou na reta final para refrescar o ataque de Rayados naquela lateral.