Subprocurador Walber Valente prestigia inauguração do fórum de Olho d’Água

O subprocurador-geral Administrativo Institucional do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL), Walber José Valente de Lima, participou, nessa segunda-feira (16), da inauguração do novo Fórum de Olho D’Água das Flores. O prédio recebeu melhorias na estrutura e na acessibilidade.

Orçada em quase R$ 740 mil, a reforma melhorou as condições de trabalho dos servidores e, agora, vai contribuir para uma prestação jurisdicional mais efetiva. Ao fazer uso da palavra, o subprocurador afirmou que o “Ministério Público está de mãos dadas com o Poder Judiciário visando prestar um serviço de qualidade à sociedade”.

Ao comentar sobre a entrega do novo prédio, o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), Fernando Tourinho, reforçou que a comunidade de Olho D’Água das Flores será melhor atendida a partir da entrega deste equipamento ora reformado: “Estamos inaugurando uma ampla reforma no prédio, que tem o nome do doutor José Martins Filho, uma figura ímpar que prestou grandes serviços ao estado”, disse ele.

Ainda segundo o desembargador, mais reformas devem ser entregues até o próximo mês de janeiro. “Estamos na reta final, mas com muita disposição para realizarmos mais obras. Acredito que mais cinco unidades serão entregues”, acrescentou.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, filho de José Martins Filho, participou da solenidade e destacou a trajetória do pai, que foi o primeiro promotor de Justiça da comarca de Olho D’Água das Flores. “Fico muito feliz com a homenagem. Meu pai dedicou 47 anos ao Ministério Público, fazendo do Direito um instrumento pela paz”, garantiu.

Mudanças

A reforma do fórum durou cerca de três meses e incluiu a recuperação dos acessos ao edifício, uniformização da fachada, reorganização de salas, instalação de corrimãos e aplicação de piso tátil. O prédio passou ainda por pintura geral, limpeza interna e externa, recuperação de grades, melhorias na iluminação, correção de problemas de infiltração, entre outras mudanças.

O salão do júri, que recebe o nome do desembargador José Fernando Lima Souza, foi reorganizado para atender aos padrões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do TJAL. Os recursos foram provenientes do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas (Funjuris).

*Com informações e foto do TJAL.