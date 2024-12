Trump desafia os republicanos a desafiar seu manual sobre RFK Jr., Gabbard e Patel

CNN

–



Os novos governantes da América estão a dar uma demonstração de intenção e unidade à medida que Donald Trump passa do seu resgate de Pete Hegseth, até agora bem-sucedido, para mais três das suas provocativas escolhas de Gabinete.

A dinâmica complexa que conduziu a transição presidencial mais poderosa da história moderna tornou-se pública no sábado, quando o presidente eleito presidiu o seu clã político no jogo de futebol Exército vs. Marinha, ao lado da sua escolha para liderar o Pentágono.

O evento – que foi a mais recente demonstração de domínio republicano que conduzirá a América por um caminho muito diferente dentro de algumas semanas – reuniu o presidente eleito, o vice-presidente eleito JD Vance, o presidente da Câmara, Mike Johnson, e o novo líder da maioria no Senado, John Thune. .

Com Hegseth por perto, Trump fez uma declaração firme sobre seu desejo de ver sua escolha confirmada depois que o ex-âncora da Fox News enfrentou uma tempestade inicial sobre supostas transgressões em seu passado que ele negou. Tulsi Gabbard, que Trump escolheu para diretor da inteligência nacional, também esteve próximo de Trump – num sinal de que ele não se importa com as reservas que alguns senadores republicanos nutrem sobre a atitude dela em relação à Rússia e à Síria.

Foi talvez a demonstração mais visível de poder do futebol realizado na área de Washington desde que o falecido proprietário dos Redskins, Jack Kent Cooke, encurralou os politicamente conectados, ricos e famosos em seu camarote no estádio RFK nas décadas de 1980 e 1990. Quando Trump, Vance e os líderes do Congresso – bem como o omnipresente Elon Musk – espiaram por cima da multidão acolhedora e acenaram, o novo establishment do país parecia quase um politburo do movimento MAGA.

Não houve, no entanto, nenhum avistamento de Robert F. Kennedy Jr., escolhido por Trump para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Seu ceticismo anterior em relação às vacinas infantis que salvaram milhões de vidas americanas poderia torná-lo a próxima escolha do Gabinete de Trump para enfrentar uma tempestade política no Capitólio, com reuniões esperadas com senadores esta semana.

A presença de líderes republicanos no Congresso foi significativa. Johnson, que se juntou a Trump no início do seu mandato, foi recompensado com o patrocínio do presidente eleito, mas enfrenta uma tarefa difícil na condução da agenda linha-dura da nova administração através de uma pequena maioria na Câmara. E Thune pode ter uma das tarefas mais difíceis em Washington, ao conduzir candidatos controversos através do Senado e preservar a prerrogativa da Câmara, embora bastante desgastada, de controlar prováveis ​​tomadas de poder por um novo presidente que não conhece limites.

Musk pairou por cima do ombro de Trump, personificando a extraordinária entrada no círculo íntimo do presidente eleito do homem mais rico do mundo e uma das suas fontes mais influentes de poder não estatal. A presença do pioneiro da SpaceX é um lembrete dos enormes conflitos de interesses que provavelmente permearão a nova administração.

A aparição de Trump no jogo de sábado foi a última oportunidade para fotos em um processo notável em que o ex-e futuro presidente vem assumindo o poder enquanto o atual comandante-em-chefe, Joe Biden, desaparece de cena antes de seu último Natal na Casa Branca. .

Até agora, Trump teve apenas uma grande reviravolta – a perda do seu primeiro procurador-geral escolhido, Matt Gaetz, e tem efectivamente assumido o controlo da futura política externa dos EUA, iniciando confrontos comerciais com o México e o Canadá, reunindo-se com líderes mundiais e voltando a avançar para a Europa. o cenário mundial com uma viagem a Paris.

As controversas escolhas de Trump para o Gabinete são uma demonstração de desafio contra um establishment político que ele acredita ter frustrado os seus instintos mais agressivos durante o seu primeiro mandato. E a sua recusa em abandonar Hegseth – e o apoio a Gabbard, Kennedy Jr. e ao crítico do FBI Kash Patel para liderar o FBI – é um presságio intransigente sobre a administração que terá início no próximo mês.

“Donald Trump venceu. Ele venceu de forma esmagadora. Ele disse o que iria fazer, e é isso que está fazendo”, disse o senador Mitt Romney, um crítico de longa data de Trump, a Jake Tapper, da CNN, em uma entrevista que foi ao ar no “State of the Union” no domingo. “Esta é uma equipe de pessoas que são muito, muito diferentes, com origens extraordinariamente diferentes, diferentes perspectivas sobre as questões, em alguns casos, acho que até do que o presidente, portanto, um conjunto incomum de indivíduos, não as pessoas que eu teria escolhido”, disse o republicano de Utah.

Enquanto Washington se prepara para controversas audiências de confirmação em Janeiro, Romney alertou que o Senado tem a responsabilidade de garantir que não haja nenhum “esqueleto” a assombrar as escolhas do Gabinete que possam embaraçar o país. Mas, num sinal da transformação populista do Partido Republicano, Romney – o candidato presidencial derrotado em 2012 – não estará no Senado para desempenhar esse papel.

Irá Trump implementar o manual de Hegseth em Gabbard, Patel e Kennedy?



A equipa de Trump está cada vez mais confiante depois de o furor ter diminuído em torno de Hegseth, que enfrenta uma alegação de agressão sexual, que ele nega, e preocupações com o seu passado de consumo de álcool, que ele insiste não ser um problema. O veterano de guerra do Iraque e do Afeganistão compromete-se a agitar os programas de diversidade racial e de género no Pentágono, se confirmado. Suas chances parecem muito mais saudáveis ​​agora do que há algumas semanas, após o endosso público de Trump e uma campanha conservadora de pressão da mídia sobre senadores republicanos como Joni Ernst, de Iowa, que logo registrou preocupação com sua escolha.

“Acho que ele superou o desafio, acho que ele resistiu, lutou, se defendeu”, disse o conselheiro sênior de Trump, Jason Miller, à Newsmax na sexta-feira, listando o tipo de qualidades que o presidente eleito supostamente gosta de ver em seu Escolhas de gabinete.

O senador republicano da Carolina do Sul, Lindsey Graham, disse no domingo que Hegseth lhe disse que liberaria de um acordo de confidencialidade uma mulher que o acusou de uma agressão sexual em 2017, na qual as acusações nunca foram apresentadas. Graham disse no programa “Meet the Press” da NBC que qualquer pessoa que tivesse uma reclamação a fazer deveria “apresentar-se”. O advogado de Hegseth, Tim Parlatore, disse a Kaitlan Collins da CNN este mês que qualquer pessoa que fizesse acusações contra seu cliente “faria isso por sua própria conta e risco de um novo processo por difamação”. A CNN entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar.

Mas as atenções estão a virar-se para outras escolhas de Trump e Kennedy enfrenta uma nova crise devido ao seu ceticismo anterior em relação às vacinas. O líder republicano cessante do Senado, Mitch McConnell, alertou na sexta-feira que qualquer pessoa que busque a confirmação do Senado deve evitar “aparência de associação com” esforços para desacreditar curas médicas comprovadas. A declaração, que não mencionou o nome de Kennedy, foi especialmente comovente porque o senador do Kentucky sofreu de poliomielite quando criança e ainda vive com complicações – um fato que foi amplamente notado depois que ele sofreu uma queda na semana passada.

O aviso de McConnell não foi uma ameaça vazia. Seriam necessários apenas quatro republicanos para bloquear a nomeação de Kennedy, assumindo que todos os democratas se opunham, e a estatura e a história pessoal do líder de longa data poderiam oferecer cobertura a outros senadores. Os ataques anteriores de Kennedy a algumas vacinas também estão ganhando destaque depois que o The New York Times informou que um de seus associados, o advogado Aaron Siri, apresentou uma petição à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para revogar a aprovação da vacina contra poliomielite usada nos Estados Unidos. Siri fez a petição em nome da Rede de Ação de Consentimento Informado, ou ICAN, uma organização sem fins lucrativos que desafia a segurança das vacinas e os mandatos das vacinas. Ele tem trabalhado com Kennedy para escolher funcionários para servir na próxima administração. A CNN entrou em contato com o ICAN e a transição de Trump.

Trump elogiou a vacina contra a poliomielite numa entrevista “Meet the Press” na NBC na semana passada como “a melhor coisa” e disse que alguém teria que trabalhar muito para conseguir que ele a revogasse. Mas o presidente eleito também disse numa entrevista à revista Time, realizada no final de Novembro e publicada na semana passada, que iria realizar uma “grande discussão” sobre a taxa crescente de diagnósticos de autismo e que consideraria livrar-se de algumas vacinas para crianças. Os cientistas desmentiram repetidamente a teoria de que as vacinas causam autismo. Mas, apesar dessas provas, muitos defensores antivacinas apelaram a uma maior investigação sobre o assunto.

Numa carta ao Senado no domingo, um grupo que apoia Kennedy elogiou o apoio de centenas de médicos. “Seu compromisso inabalável com a transparência científica e sua determinação em abordar as causas profundas das doenças o tornam o único qualificado para liderar o HHS”, dizia a carta, que foi divulgada pela Make American Healthy Again Action e assinada por pessoas como o Dr. , a escolha de Trump para liderar os Centros de Serviços Medicare e Medicaid.

A escolha de Kennedy reflecte o gosto de Trump pelo contrarianismo e a vontade de zombar do consenso dos establishments político e de saúde de Washington. Isso se enquadra em um padrão de elevação de conhecidos céticos em relação às diretrizes da Covid-19 durante a pandemia a cargos administrativos seniores.

Mas a crescente controvérsia em torno de Kennedy deixa em aberto a questão de saber se Trump lutará tanto pelo ex-democrata como fez por Hegseth. O espetáculo de uma audiência de confirmação no próximo ano, que se transformará em um confronto sobre as vacinas contra a poliomielite, poderá ter o potencial de mudar a trajetória da nomeação.

Há também questões sobre se a campanha de Kennedy para enfrentar os gigantes da alimentação norte-americanos por produtos processados ​​não saudáveis ​​poderia enfraquecer o seu apoio entre alguns senadores cujos estados dependem da indústria multibilionária. A equipa de Trump já tem elaborado estratégias sobre como acalmar os receios do Partido Republicano sobre o apoio passado de Kennedy ao direito ao aborto, o que poderia alterar o seu apoio de formas imprevisíveis. Com isto em mente, a escolha de Kennedy poderá transformar-se num teste de um dos factores mais importantes que definirão a nova administração de Trump – até que ponto está disposto o novo presidente a gastar o seu capital político pessoal em lutas ou em nomeações que podem não ser populares?

Kennedy seguirá os passos de Gabbard e Patel no Capitólio, que tiveram recepções públicas bastante tranquilas. Os senadores republicanos não parecem ter pressa em romper com o seu presidente eleito sobre as escolhas do Gabinete, sabendo que Trump pretende abalar Washington como nunca antes.

O senador republicano do Missouri, Eric Schmitt, por exemplo, chamou Gabbard de “um patriota” no “This Week” da ABC News no domingo. “Ela serviu nosso país com honra. Ela, penso eu, se enquadra na agenda de reformas. O presidente Trump continuou a perturbar a Washington permanente e a ter pessoas que verão as coisas de forma diferente”, acrescentou.

Graham, por sua vez, sinalizou apoio a Patel, apesar das promessas anteriores do ex-funcionário do Capitólio de expurgar o FBI e perseguir os oponentes políticos e jornalistas de Trump. “O que eu quero de um diretor do FBI agora? Alguém que possa limpar tudo”, disse Graham no “Meet the Press”. Ele acrescentou: “Volte ao trabalho de combate ao crime. Não se preocupe com a escala política.”

Ainda assim, os críticos de Patel temem que, sob o pretexto de drenar a influência política do Bureau, ele o transforme ainda mais numa arma para expressar a sua lealdade a Trump. O senador democrata da Califórnia, Adam Schiff, disse na ABC que Patel foi “alguém que demonstrou, infelizmente, um princípio da primeira administração Trump, e é você subir ao nível de sua bajulação. E quanto maior o bajulador, mais alto você sobe.”

Schiff também criticou Gabbard pelo seu eco da propaganda russa sobre a guerra na Ucrânia, pela sua visita em 2017 ao tirano sírio deposto Bashar al-Assad e pela sua falta de experiência na comunidade de inteligência. “Alguém que demonstrou esse tipo de mau julgamento não é necessariamente alguém que você deseja que aconselhe este presidente.”

O comentário de Schiff reflectiu dois temas futuros em Washington – o primeiro é até que ponto os democratas tentarão recuperar após uma eleição desastrosa, retratando as escolhas de Trump para o Gabinete como extremas, perigosas e desqualificadas.

Mas, em segundo lugar, caberá aos republicanos decidir quem servirá e, de forma mais ampla, muito do que será feito em Washington – pelo menos durante os próximos dois anos antes das eleições intercalares. Essa foi a mensagem que Trump e os seus companheiros transmitiram bem acima do campo em Landover, Maryland, enquanto a Marinha alcançava uma vitória por 31-13 sobre o Exército para erguer o troféu de comandante-em-chefe.