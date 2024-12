UFC 312: confronto de peso pena adicionado ao card de luta Dricus du Plessis x Sean Strickland

Jack Jenkins busca sua quarta vitória no UFC, e fará isso perto de casa.

Na terça-feira, o UFC anunciou oficialmente que Jenkins enfrentará Gabriel Santos no UFC 312. O evento acontece no dia 8 de fevereiro, na Qudos Bank Arena, em Sydney, na Austrália.

Depois de assinar um contrato no Contender Series de Dana White em outubro de 2022, Jenkins conquistou vitórias no octógono em três das quatro lutas. O jogador de 31 anos obteve duas vitórias por decisão contra Don Shainis e Jamall Emmers antes de ser parado por Chepe Mariscal no UFC 293 em setembro de 2023. Jenkins se recuperou com uma finalização no terceiro round sobre Herbert Burns no UFC 305 em agosto, e agora retorna ao cenário de sua única derrota no UFC com a chance de consertar o erro.

Santos entra na luta logo após sua primeira vitória no UFC. Depois de dar a Lerone Murphy tudo o que podia – perder por decisão dividida em cima da hora – no UFC 286 em março de 2023, e sofrer uma derrota por nocaute para David Onama no UFC Jacksonville três meses depois, Santos conquistou uma vitória por decisão sobre Yizha no UFC Vegas 97 em Setembro.

O UFC 312 tem como atração principal uma revanche pelo título dos médios entre Dricus du Plessis e Sean Strickland, enquanto Zhang Weili coloca o cinturão dos palhas em jogo contra Tatiana Suarez no co-evento principal.