Veja Jon Jones admitir que ‘seria engraçado’ pendurar uma foto de Daniel Cormier chorando em sua casa

Não há amor perdido entre Jon Jones e Daniel Cormier, mas Jones decidiu se divertir um pouco às custas de Cormier – embora ele não tenha ido até o fim.

O atual campeão peso pesado do UFC e Cormier tiveram uma rivalidade acirrada por muitos anos, que incluiu duas lutas no octógono. Depois que Jones venceu por decisão em seu primeiro encontro no UFC 182 em janeiro de 2013, eles voltariam a disputar o UFC 214 quatro anos depois. Desta vez, Jones nocauteou Cormier com um chute na cabeça – que foi anulado depois que Jones falhou em um teste de drogas – o que levou a uma reação emocional de Cormier.

Em uma história no Instagram na quinta-feira, Jones pediu a um amigo que pendurasse uma foto de Cormier chorando no octógono, mas depois revelou que não iria mantê-la lá. Assista ao vídeo abaixo.

“Isso é hilário”, disse Jones. “Tudo diversão e jogos, pessoal. Isso não vai lá em cima, mas seria engraçado.”

Jones recentemente defendeu seu título dos pesos pesados ​​pela primeira vez com uma finalização desequilibrada sobre Stipe Miocic no UFC 309, em novembro. Quanto a Cormier, ele está vivendo uma boa vida como um dos principais comentaristas coloridos do UFC, depois de também ter sido incluído no Hall da Fama do UFC.