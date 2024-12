Veja Nate Diaz e a equipe de Islam Makhachev jogando garrafas de água nos bastidores da coletiva de imprensa do UFC 311

Nate Diaz adora jogar bebidas.

Sexta-feira foi um dia agitado para o UFC, já que a promoção realizou sua primeira coletiva de imprensa para o próximo evento do UFC 311, em janeiro, e depois a pesagem cerimonial do UFC 310, que acontece neste sábado em Las Vegas. Amigo e parceiro de treino de Kron Gracie, que compete no UFC 310, Diaz esteve presente na pesagem, onde teve mais uma briga nos bastidores.

Após o término da coletiva de imprensa do UFC 311, Diaz encontrou Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov e sua equipe enquanto esperava o início da pesagem cerimonial do UFC 310 e, embora não saibamos o que desencadeou as coisas, o fim O resultado foi Diaz e um membro da equipe de Makhachev jogando garrafas de água um no outro enquanto a segurança intervinha.

Esta não é a primeira vez que Diaz joga uma bebida em alguém durante um evento da semana da luta. Longe disso. Em 2016, Diaz atirou latas de bebidas energéticas em Conor McGregor durante a coletiva de imprensa do UFC 202. Vários anos depois, Diaz e sua equipe entraram em uma briga antes da coletiva de imprensa do UFC 279, onde garrafas de água foram arremessadas para frente e para trás, forçando a promoção. para cancelar o prensador. E no ano passado, Diaz desencadeou outra altercação quando jogou uma garrafa de água no astro de reality show Chase DeMoor em um evento Misfits Boxing.