14 guarda-costas? As exigências de James Rodriguez que Leon cumprirá

UMtodas as negociações com Junior de Barranquilla fracassaram, James Rodríguez está supostamente perto de finalizar seu acordo com León, lateral da Liga MXembora não seja fácil fechar

Em Colômbiaeles revelaram algumas das exigências que o MVP da última Copa América fariaincluindo até 14 guarda-costas

Por que James Rodriguez não se junta ao Junior?

Nas últimas horas, realizou-se uma reunião em Llanogrande (Antioquia) para acertar a chegada do ex-jogador do Real Madrid à equipe de Barranquilla; no entanto, havia diferenças entre a comitiva do jogador e Fuad Charentão eles não conseguiram chegar a um acordo

Foi o jornalista Fábio Povedapróximo da família dona de Junior, que divulgou diversas informações que teriam vazado para ele e, o mais marcante, para o astro supostamente pediu melhores jogadores para serem seus companheiros de equipe:

Conclusões da reunião entre James Rodríguez com Fuad Chard e seus netos Jhon e Alejandro:

Não é uma negociação fácil Concordaram em algumas questões económicas, mas outras permaneceram por resolver James pediu aos jogadores que reforçassem o elenco Próxima reunião será segunda ou terça Esta foi a publicação feita pelo jornalista colombiano.

Quanto Leon pagaria a James Rodriguez?

Foi o próprio Chad Fuar quem falou à mídia sobre as negociações que eles tive com James Rodriguezque admitiu que “não foram francos, abertos e sérios”; em grande parte por causa de seus patrocinadores

“Recebemos da Baviera (Cerveza Aguila) uma quantia significativa para apoiar esta operação e (eles disseram): ‘Não, James também tem um acordo com a Baviera, então temos que revisá-lo com a Baviera’. A BetPlay, empresa de apostas, que tem exclusividade com a BetPlay e temos contrato na camisa do W Play, isso foi um transtorno”, disse o patrão Junior

Mas essas não foram as únicas condições impostas por James Rodríguez, houve também o aspecto financeiro, onde se sabia que o clube de Barranquilla e os patrocinadores pode chegar a 3 milhões de dólaresembora ninguém esperasse um supostos juros com o dobro do dinheiro e que esta seria a resposta da comitiva do jogador no final da noite de sexta-feira, supostamente do Clube Leon do México, insinuando que eles pagaria um salário de 6 milhões de dólares para o colombiano

Os pedidos de James Rodriguez, Leon irá atendê-los?

Depois Fuad CharDas declarações à imprensa à porta de sua casa, com um evidente olhar de aborrecimento, começaram a surgir mais detalhes das exigências que James Rodríguez colocou sobre a mesa

Era Juan Salvador Bárcenano canal YouTube ‘Habla Deportes’, que partilhou a conversa telefónica que teve com uma das fontes próximas das negociações

Com 12 horas de transmissão ininterrupta, tendo acompanhado minuto a minuto toda a viagem, as especulações e a viagem de volta, o jornalista conversou com aborrecimento sobre o que aconteceu com James Rodriguezjá que todas as solicitações ao Junior foram atendidas

Estas foram algumas das exigências que o clube de Barranquilla cumpriria com o jogador:

14 guarda-costas

Casa

Impostos sobre sua propriedade

Quitar e rescindir contrato com Rayo Vallecano

Transporte

A informação que chegou ao referido comunicador indica que todas as exigências do jogador foram atendidas: “E ele perguntou, e ele perguntou, e eles lhe disseram, e eles lhe disseram… Toda hora ele perguntava e perguntava, eles lhe diziam: ‘ Aqui está. Aqui está. Aqui está. O que mais James Rodriguez queria? Ele pediu tudo e tudo lhe foi oferecido.”

“A frase literal das pessoas que acabaram de me dizer: ‘James Rodriguez jogou com Juniorjogou com o Barranquilla’… Entende-se o que tem sido problemático nas equipes, entende-se. O ‘homem’ não queria vir para cá, aquele ‘homem’ não queria vir para Barranquilla”, concluiu um irritado Juan Salvador Barcena em sua transmissão.