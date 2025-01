A América não zombou apenas de Querétaro, mas de Chivas também!

O América continua comemorando seu tricampeonato. E que melhor maneira de fazer isso do que trazer à tona seus púberes, seus púberes, e colocá-los em campo em sua primeira partida oficial do Clausura 2025.

LOS ANGELES – “Sai com 184 e entra com 209!” “Saaaaale 34 e digite 190!” “Saaaaale 210 e digite 188!” “Saaaaale 214 e digite 198!” E assim por diante. Então, na noite de A Corregidoraa casa do Querétaro Fried Chicken.

Não, não eram pedidos de restaurantes de fast food. Nem faziam a chamada dos prisioneiros numa prisão rural. Nem foi uma loteria para lares de idosos. Longe disso, um arquivo na seção de delicatessen de um supermercado. Nem mesmo a contagem de cabras perdidas num curral Zapopan. Não.

América ele ficou sério ao se tornar não muito sério. Ninguém, talvez, tenha compreendido as intenções sombrias, mesquinhas, diabólicas e maquiavélicas do Salão Oval de Televisa. Ninguém.

O América continua comemorando seu tricampeonato. E que melhor maneira de fazer isso do que trazer à tona seus meninos púberes, seus meninos púberes, e colocá-los em campo na sua primeira partida oficial do Clausura 2025, que deve ser – com ou sem truques – o palco do Tetracampeonato.

Sim, traiçoeira, tendenciosa, sediciosa e promíscua, a América prolongou a efervescência de seu tricampeonato zombando Chivasao passar debaixo do nariz de mais de uma dezena de jovens das suas forças básicas, enquanto o Rebanho se fortalece com as articulações rígidas de um atacante de 34 anos, e uma peça de museu com ferimentos mumificados e um complexo de profeta.

O técnico nem apareceu André Jardine nesta passarela em Querétaro. Em casa, entre caipirinhas e um rodízio familiar, deve ter se alegrado com a exibição de seu time, verdadeiro, mérito alheio, de Diego Cervantes e Raúl Rodrigo Laraporque o brasileiro já disse: ele não está lá para treinar jogadores.

Foi uma celebração do americanismo. Outro. As tarifas festivas do Tricampeonato são prorrogadas. O champanhe estava esgotado, mas a folia não.

Houve quem, na tola expulsão de suas falhas e complexos, considerasse desrespeitosas as ações do americanismo. Mandou os bebês, porque os adultos merecem descanso.

É verdade que foi o Querétaro, o time de uma praça amaldiçoada, que teve que desaparecer do futebol mexicano após o massacre de luto quando Atlas os visitou naquele fatídico 5 de março de 2022, e com um time administrado a partir da infantilidade do desdém e do abandono. Mas, você sabe, naquela época, Yon de Luisa e Mikel Arriolaeles derramaram o feijão, vomitaram farsas, mentiras, perjúrio, para apaziguar a raiva coletiva.

Sim, o Querétaro Fried Chicken ficará para a história como o time mais humilhado do América, claro, só depois dos seus próprios donos, o Grupo Caliente e o promotor Christian Bragarnik. Seus jogadores exibiram seus espíritos zumbis.

Mas a América estava comemorando. Na quadra e no banco só havia camisas com dois ou três dígitos. Do número 30 Rodolfo Costa – é verdade, um veterano de 38 anos – até o número 222, Daniel Alvarado, que como mais uma dezena de colegas, teve que pedir licença em casa para chegar tarde para dormir, porque tinha um joguinho de futebol em Querétaro. “Mas não saia sem suéter”, sua mãe deve ter lhe dito. “Filho, se El Santo sai para lutar, que seja de máscara”, seu pai deve ter sussurrado para ele. Cumplicidades.

O melhor de tudo foi que apareceram jogadores que mostraram talento, capacidade atlética e aquele compromisso genético do Coapa, é verdade, insisto, diante de uma imitação de time, com imitações de jogadores, com imitações de dirigentes, que pensavam que iriam sobrecarregar aqueles jardins de infância americanistas.

Mas teremos de observá-los, porque os piores inimigos, ou os melhores inimigos, conforme o caso, das perspectivas americanistas, estão na área em torno de El Nido. Lá, nas tentações, nos jaripeos tipo Sodoma e Gomorra organizados pelos novatos, ficaram o Diego Lainez, o Sebastián Córdova, o Emilio Lara, os Mozumbitos Martínez, e contando.

Sim, porque estes Onze do Assombro podem acabar por ser os Onze da Forca, se não tiverem a solidez neuronal e a blindagem hormonal para resistir aos convites aos excessos, em que caíram todos os mencionados.

Mas a América ainda está comemorando. Ele ignora Querétaro e talvez ignore Xolos no meio da semana, porque é evidente que ele está mais interessado em se gabar em Las Vegas, contra Messi e o Inter Miami CFque diante dos resíduos tóxicos da Multipropriedade e do Liga MX.

Por isso, além do tour midiático que seus jogadores e dirigentes estão fazendo, para continuar esfregando publicamente a validade do Tricampeonato, o América, insisto, de forma maliciosa, sediciosa, lasciva, perversa e promíscua, zombou de Querétaro , mas também zombou de Chivas, como se estivesse se despedindo do Rebanho, como se ela fosse uma de suas ex, que ele abandonou por absoluta incompetência.

Que esta dupla zombaria da América não deveria ser permitida, talvez. Mas, se durante anos, desde a época de Azcárraga Milmo, até este Azcárraga Jeano América comandou o futebol mexicano a partir dos escritórios confiscados do FMFPois bem, agora ele também faz isso dentro de campo, e apenas Cruz Azul e Toluca parecem ter condições de ameaçar sua conquista do Quadracampeonato. Chivas? Não, impossível. Ele mal será um pajem jogando arroz quando América tentar chegar ao altar novamente.

E se a América decidir continuar a zombar disso, quem irá impedir isso? Os donos dos outros 17 clubes estão com saudades das gônadas que, olha, os jovens americanistas mostraram na noite de sexta-feira em Querétaro. Sim, havia mais testosterona nessas puberdades do que nas organizações dos Amaury, dos Irarragorri, dos Martínez, dos Liliputianos do Norte, etcetera e etcetera e etcetera, para prevenir novos abusos.

A gota d’água seria que da Sala Oval da Televisa seu sempre servil Mikel Arriola recebesse a ordem de alterar o regulamento e que a primeira equipe visitante do clube campeão, por sua vez, montasse o corredor reverencial antes do início do jogo. Imagine na frente de 11 mil dólares.

Ah, Emílio! Que falta de criatividade dos apresentadores de seus estúdios de televisão e desktop!

Esclarecimento pertinente: minha filiação futebolística era ao genuíno Atlante, e não a esse maldito mamotreto que sobrevive até hoje, porque esse, vejam, foi morto por um Azcárraga de sobrenome da mãe, Alejandro Burillo, quando deixou de servir aos seus interesses políticos e comerciais. Então não, não procure a afiliação deste repórter aos Eagles. Na verdade, sou alérgico a qualquer pena de coruja.