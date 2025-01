Alagoana é selecionada pela Funarte para comitiva brasileira em evento no Chile

A artista alagoana de circo contemporâneo, Lisete Farias, foi escolhida para integrar a comitiva brasileira da Bolsa Funarte Brasil Conexões Internacionais – Módulo 2. Ela está no grupo de 20 artistas e gestores para representar o Brasil na PLATEA – Semana dos Programadores, dentro da programação do renomado Festival Teatro a Mil, que acontece de 14 a 19 de janeiro de 2025, em Santiago, no Chile.

O evento, que será realizado no prestigiado Centro Gabriela Mistral (GAM), no coração de Santiago, é uma plataforma importante para a circulação de produções artísticas internacionais e para o fortalecimento das relações culturais entre o Brasil e outros países. Lisete Farias, com sua experiência e talento no circo contemporâneo, terá a oportunidade de se conectar com outros artistas, programadores e agentes culturais, promovendo o intercâmbio e o reconhecimento de sua arte em um mercado global.

A comitiva brasileira, composta por agentes artísticos selecionados pela Funarte, participará das principais atividades do evento, incluindo as rodadas de negócios, momentos de ativação e mobilização, e uma agenda especial dedicada à promoção da cultura brasileira. Além disso, haverá sessões de pitching, em que os integrantes terão a chance de apresentar seus projetos para programadores e curadores de todo o mundo, ampliando sua rede de contatos e consolidando parcerias estratégicas.

A participação no PLATEA e no evento “Janela Brasil” é uma oportunidade única para artistas e produções culturais brasileiras se destacarem em mercados internacionais. A Janela Brasil, em particular, amplia as possibilidades de financiamento, visibilidade internacional e o estabelecimento de novas redes de colaboração artística.

Com sua inclusão nesse importante evento internacional, Lisete Farias segue fortalecendo seu papel no cenário das artes do circo contemporâneo, levando a cultura alagoana para o mundo e promovendo o intercâmbio artístico entre Brasil e Chile.