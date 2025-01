Alagoas se despede de Benedito de Lira

Familiares, amigos, admiradores e políticos deram na manhã desta quarta-feira (15) o último adeus ao prefeito da Barra de São Miguel e ex-senador da República, Benedito Lira, que morreu, aos 82 anos, nessa terça-feira (14).

O corpo do Benedito de Lira foi sepultado no Campo Santo Parque das Flores, no bairro Canaã, em Maceió. A despedida do político gerou grande comoção entre amigos, familiares, aliados e admiradores, que lotaram o cemitério para prestar suas últimas homenagens.

Filho de Benedito de Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre o legado do pai que, segundo ele, “dedicou quase 60 anos à política e ao povo de Alagoas”.

João Arthur Sampaio/TNH1

“Todos esses amigos que vieram, quero agradecer a todos. São amigos do Brasil inteiro, que fizeram um esforço para estar aqui aqui, dar um último adeus”, agradeceu Lira.

Arthur Lira ressaltou ainda que o o pai “vivia, respirava, lutava todos os dias para fazer da política a sua arte, o seu maior legado”. “Ele fez bem a muita gente, e espero que Deus o trate com a devida referência de um homem de bem”, frisou o deputado.

“Foram quase 60 anos de mandatos trabalhando por Alagoas, sem que ninguém soubesse do sofrimento que ele carregava por quase 20 anos”, acrescentou Arthur Lira, referindo-se ao enfrentamento do câncer.

Antes do sepultamento, aconteceu uma missa de corpo presente, que foi acompanhada por centenas de pessoas em uma das capelas do cemitério.