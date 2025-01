Andy Reid confia no que poderia ser o calcanhar de Aquiles de Mahomes e dos Chiefs em sua busca por uma turfa tripla

TOs Kansas City Chiefs estão enfrentando dúvidas sobre seu jogo de chute à medida que avançam para a pós-temporada. O técnico Andy Reid continua confiante em Harrison Butker, apesar das dificuldades do chutador desde que voltou de uma lesão no joelho. Quando questionado sobre o desempenho de Butker, Reid respondeu com segurança: “Não, ele está resolvendo isso e ficará bem. Ele é apenas um trabalhador esforçado. Isso é o que ele faz. E ele é um perfeccionista em tudo, então ele continuará trabalhando. E acho que ele está melhorando. Acho que ele está melhorando a cada dia enquanto passa por isso.”

Butker, que passou por limpeza cirurgia para uma lesão no menisco no início da temporadaainda não recuperou a sua consistência habitual. Desde que voltei da reserva de feridos há quatro semanas, ele perdeu dois field goals e uma longa tentativa de ponto extra.

Mais recentemente, ele perdeu uma tentativa de field goal de 51 jardas na semana 18 contra o Denver Broncosque foi a única oportunidade de gol dos Chiefs naquele jogo. O coordenador de equipes especiais, Dave Toub, havia sugerido anteriormente que Butker precisaria de tempo para se recuperar totalmente e encontrar seu ritmoe as observações de Reid parecem ecoar esse sentimento.

Historicamente, Butker tem sido um ativo confiável para Kansas City, especialmente em situações de alta pressão. Ao longo de sete pós-temporadas, ele acumulou 158 pontos na pós-temporada na carreira, convertendo 62 de 65 tentativas de PAT e 32 de 36 field goals.

Ele pode se recuperar nos Playoffs?

No entanto, esta temporada foi um dos menos consistentes de sua carreira. Sua porcentagem de arremessos (84%) e porcentagem de pontos extras (93,5%) são as segundas notas mais baixas que ele obteve desde que entrou na liga. Além disso, seu field goal de maior sucesso nesta temporada foi de 53 jardas, empatando seu ano de estreia com a distância máxima mais curta de sua carreira.

Os Chiefs provaram que podem vencer jogos sem depender apenas de Butker. Nesta temporada, três chutadores diferentes entregaram gols de campo vencedores do jogo enquanto Butker estava ferido. No entanto, com Spencer Shrader ainda na reserva devido a uma lesão na panturrilha e Matthew Wright atualmente como agente livre, Butker continua sendo sua melhor opção, assumindo que ele possa retornar à forma.

Apesar de suas lutas recentes, A confiança de Reid em seu chutador permanece inabalável: “Ele é perfeccionista em tudo.” Os Chiefs provavelmente continuarão monitorando seu desempenho nos treinos, esperando que sua melhora se traduza em campo enquanto se preparam para os playoffs.