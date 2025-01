ASA e CRB empatam pelo Campeonato Alagoano

Na noite desta quinta-feira (16), ASA e CRB empataram sem gols no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. A partida foi válida pela 2ª rodada do Campeonato Alagoano.

Em um duelo típico do confronto, o clássico foi muito truncado, com muitas faltas e uma distribuição grande de cartões amarelos – foram oito.

O ASA começou pressionando com uma marcação alta, diminuindo os espaços na construção das jogadas do Regatas. O alvinegro provocou erros na saída de jogo do CRB, mas parou nas defesas de Matheus Ribeiro, que estava em uma noite inspirada.

O CRB conseguiu equilibrar a partida, mas pouco criou. Foram apenas duas finalizações na direção do gol.

O time de Ranielle Ribeiro chegou a abriu o placar na volta do segundo tempo. Thiago Alagoano colocou a redonda na cabeça de Júnior Viçosa, que testou para o fundo das redes. No entanto, o bandeira flagrou a posição irregular do atacante.

O empate em casa é mau negócio para o ASA, que ainda não venceu na competição e vinha de outro empate contra o Coruripe – também sem gols. Do lado do CRB, esta foi a estreia da equipe em 2025, que não disputou a primeira rodada devido a desistência do Igaci.

Com quatro pontos, o CRB agora é o vice-líder do Alagoano, atrás somente do CSA – que já tem seis. O ASA chegou aos dois pontos e segue fora do grupo dos quatro primeiros.

As duas equipes voltam a jogar no domingo (19). O Regatas viaja para encarar o CSE, no Juca Sampaio, e o alvinegro recebe o Penedense, no Fumeirão. Ambas as partidas acontecem às 16h (de Brasília).

Matéria em atualização