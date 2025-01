Atleta conhecido no Instagram por bordão ‘Correr é bom demais’ é assaltado: ‘Entrei para estatística’

“Entrei para estatística”. Famoso por percorrer longas distâncias e vários bairros do Rio, o corredor Pedro Paulo publicou um vídeo no Instagram relatando que foi assaltado na altura do Posto 9, no Recreio, na Zona Oeste do Rio, na noite de quinta-feira (9).

“Resumo: Deu ruim, perdi celular, fone e relógio. Menosprezei a região e abaixei a guarda. Fica de aprendizado, se cuidem… O RJ é lindo maaaas pqp!”, postou.

Conhecido nas redes sociais como @treinadorpp, ele tem 506 mil seguidores e ficou conhecido por compartilhar sua rotina de treinos e corridas. As rotas, que passam por vários bairros do Rio, são registradas pelo celular. Ele criou até um bordão — “Correr é bom demais” — para incentivar outras pessoas a se exercitar.

No relato, Pedro Paulo conta que estava caminhando após treinar em barras na praia e correr 6 quilômetros pela orla, debaixo de chuva, quando foi abordado por dois bandidos em uma moto sem placa. Ele estava com o celular na mão gravando um vídeo do treino do dia.

“Eu tava falando e vejo a luzinha da moto aparecendo. E comento assim: ‘é rapaziada, motoca aqui a gente já fica preocupado, bolado. Será que vocês vão ver um assalto ao vivo?’ Aí, a moto encostou e o cara falou: ‘Perdeu’”, contou.

“Ficam duas lições importantes: Jamais puxem o celular na rua. Eu falo aqui, e puxo de vez em quando e é vacilo. A culpa não é minha. A culpa é do cara que me assaltou. Eu podia ter evitado. E outra, jamais subestime o lugar que você está”.

Ele ainda pediu “ajuda” ao assaltante para postar a gravação do treino:

“Ô rapaz, que gerou esse prejuízo na minha vida, prejuízo material, se puder atualizar o story aí, mandar esse vídeo pra alguém, vazar esse vídeo, porque foi um ótimo vídeo”.

Pedro Paulo mora em Maria da Graça, na Zona Norte, e com frequência corre de casa até as zonas Sul e Oeste da cidade.

Ele esteve em Maceió no final do ano passsado e chegou a percorrer o trajeto da orla de Pajuçara até o Estádio Rei Pelé, no Trapiche da Barra. Veja abaixo: