Barcelona: O que sabemos sobre o caso Olmo e o que vem a seguir para o clube?

O Barcelona, ​​​​após não conseguir registrar Dani Olmo e Pau Victor devido à recusa da LaLiga e à inibição da Federação, irá para o CSD

BARCELONA – O Barcelona não se desespera. Na noite de sexta-feira ele anunciou que LaLiga havia concedido a ele “a regra 1:1 do fairplay financeiro” e que esta situação era necessária “para o inscrição dos jogadores Dani Olmo e Pau Víctor que foi solicitado em 30 de dezembro”.

Mas nem LaLiga nem RFEF eles voltaram para registrador aos dois jogadores de futebol, por isso o clube, disse uma fonte à ESPN, apresentará um “pedido de medidas muito cautelares” ao CSD na terça-feira para que os dois jogadores possam agora alinhar na Supertaça de Espanha.

O que sabemos sobre o caso Dani Olmo e o que vem por aí para o Barcelona?

Dani Olmo e Pau Víctor, neste momento, não existem. Não estão inscritos na LaLiga e, portanto, não na Federação.

A razão pela qual a LaLiga argumenta é clara: o Barcelona não apresentou garantias de pagamento suficientes a tempo (antes da meia-noite de 31 de dezembro) para cumprir a regra 1:1 e os dois jogadores, como só estavam inscritos até ao último dia do ano, poderiam não manter seu registro.

A Federação Espanhola de Futebol desistiu do caso porque “não pode processar qualquer licença se não houver visto prévio aprovado pela LaLiga” e desta forma os dois jogadores ficaram de fora do jogo.

Neste momento nem Olmo nem Víctor podem alinhar em nenhuma competição oficial e a única saída é mudar de clube. Dani Olmo, no seu contrato, tem uma cláusula que lhe permite sair livremente do Barça caso esta situação ocorra, embora, por enquanto, o seu agente continue à espera e confiante de que Laporta conseguirá resolver o caso.

O Barcelona estava ciente do problema desde agosto, altura em que já tinha dificuldades para inscrever Olmo e, de facto, só o conseguiu até dezembro e graças à lesão de Andreas Christensen. Mas Laporta acreditava, ou pelo menos foi o que transmitiu à opinião pública, que o novo contrato da Nike seria mais do que suficiente para resolver todos os problemas.

Em Setembro, o presidente voltou a manifestar a sua tranquilidade e chegou ao ponto de proclamar que se o Barça não tivesse alcançado a regra do 1:1 foi “porque não queríamos” e não tomou conhecimento, nem se preocupou, quando LaLiga lembrou que o contrato da Nike não seria suficiente para cobrir o necessário, obrigando o clube a buscar mais receitas.

O tempo foi passando (algo difícil de entender e que não foi explicado pelo Barça) até chegarmos à segunda quinzena de dezembro, quando começou a correria e a urgência. Laporta viajou a Dubai em busca de investidores para os camarotes VIP do novo Camp Nou enquanto no dia 23 de dezembro apresentou uma ação perante um tribunal comercial para manter o registro dos dois jogadores.

O tempo estava se esgotando para ele porque depois que este tribunal rejeitou a reclamação, o Barça recorreu a outro tribunal de primeira instância, que novamente decidiu contra ele e o levou, com a espada de Dâmocles sobre ele, a pedir à federação uma licença que, como indicamos, foi inibido.

No dia 31 de dezembro, o Barça apresentou contratos com dois grupos de investimento (um dos Emirados Árabes e outro do Catar) no valor de 100 milhões de euros… Mas a LaLiga exigiu garantias de pagamento (ou dos rendimentos desse capital) e o clube não pôde apresentá-las. por falta de tempo, encerrando o prazo à meia-noite.

Assim, amanheceu o dia 1º de janeiro de 2025 com a LaLiga excluindo os nomes de Dani Olmo e Pau Víctor de seu site oficial. E negar o recadastramento do Barça porque o prazo estabelecido havia expirado. E embora o clube tenha dito que tudo foi apresentado, a LaLiga, lembrando os anteriores faltas de pagamento do Líbero, não lhe concedeu qualquer prorrogação.

O que vem a seguir para Barcelona?

Este sábado, após reunião da Comissão de Acompanhamento do Acordo de Coordenação LALIGA-RFEF, o referido órgão divulgou a seguinte nota:

– A Comissão de Acompanhamento do Acordo de Coordenação LALIGA-RFEF reuniu-se para tratar do pedido de visto prévio e processamento das licenças federativas dos jogadores Sr. Daniel Olmo Carvajal e Sr. Pau Víctor Delgado, processado pelo FC Barcelona.

Depois de cumpridos os requisitos relativos ao controlo económico da LALIGA em 3 de janeiro de 2025 pela FCB e uma vez preenchida a documentação pertinente pelo Clube, o Órgão de Validação Orçamental da LALIGA resolveu prorrogar o Limite de Custos com Pessoal da Equipa Desportiva da FCB desde a referida data . Neste sentido, tendo solicitado licenças para os referidos jogadores pelo FC Barcelona, ​​​​após análise da regulamentação federativa aplicável, a Comissão de Acompanhamento compromete-se a não conceder o visto prévio, nem a licença definitiva solicitada pelo FC Barcelona aos jogadores Sr. Olmo Carvajal e o Sr. Pau Víctor Delgado de acordo com a interpretação literal dos artigos 130.2 e 141.5 do Regulamento Geral da RFEF, que impedem um jogador cuja licença for cancelado, poderá, no decurso da mesma época, obter licença na mesma equipa do clube a que já estava vinculado.

Desta forma, confirmou-se que as entidades de futebol rejeitaram todos os argumentos apresentados pelo Barcelona, ​​aludindo ao facto de a norma não os dever afetar.

O clube do Barça já informou nesta terça-feira sua intenção de transferir o caso ao Conselho Superior Desportivo (CSD), solicitando medidas muito cautelares e esperando receber uma resposta positiva em até 24 horas para que os dois jogadores, Dani Olmo e Pau Víctor, possam participar da Supercopa da Espanha que começa quarta-feira na Arábia Saudita.

Reações

O que pode acontecer se, como espera o Barça, Olmo e Víctor receberem autorização para jogar novamente? A LaLiga tem sido abertamente contra a inscrição dos dois jogadores e dentro da organização há clubes que estão especialmente chateados e que exercem pressão indisfarçável contra a entidade do Barça. O Sevilla e o Athletic Club não esconderam a sua posição e em torno do establishment presidido por Javier Tebas especulou-se um protesto geral se o Barcelona fosse ‘anistiado’.

O que aconteceria se todas as opções fossem negadas ao Barça? Caso o CSD negue a própria medida cautelar, o clube do Barça considera a possibilidade de recorrer à justiça ordinária, o que prolongaria o caso, pelo menos, algumas semanas. A partir daqui seria necessário ver qual é a reação tanto do Barça como, sobretudo, dos dois jogadores, já que, legalmente, não podem ser emprestados pelo Barça por não estarem inscritos como inscritos.

Alcançado este cenário possível, o clube poderá chegar a acordo com eles sobre um contrato privado no qual, deixando-os livres até ao final da temporada para assinar por outra equipa, regressarão à disciplina do Barça a partir de 1 de julho, podendo então inscrever-se sem problemas.