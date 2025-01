Bom Jesus dos Navegantes: Pesquisa aponta que 95,8% dos turistas aprovam o Destino Penedo

Pesquisa também mostra que estiveram na cidade turistas da Bélgica, França, Inglaterra e Itália, e de vários estados do Brasil

É indiscutível! Durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes, estiveram no Destino Penedo não só penedenses, mas, também, turistas de vários lugares do Brasil e do mundo. O fluxo foi tão grande que os hotéis e pousadas da cidade registraram, de 09 a 12 de janeiro, 98% de ocupação.

E com o intuito de conhecer o perfil de cada turista e promover melhorias na infraestrutura turística de Penedo, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) realizou, durante os dias da maior festa do Baixo São Francisco, uma Pesquisa de Demanda Turística.

A pesquisa aponta que 95,8% dos entrevistados aprovam o Destino Penedo. Também foi possível ver que entre os entrevistados, 98,4% recomendam o município para amigos ou familiares.

“A Prefeitura de Penedo comemora a alta satisfação do público e dos turistas de uma festa com grande diversidade de nacionalidade e origens brasileiras. A Festa de Bom Jesus dos Navegantes foi um sucesso, e a cada ano ajuda a promover ainda mais o Destino Penedo, impactando a economia local”, disse Jair Galvão, secretário da SETUREC.

Ainda, segundo a Pesquisa de Demanda Turística, estiveram em Penedo turistas dos estados de Sergipe, São Paulo, Pernambuco, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, além de Alagoas. O Destino Penedo também recebeu a visita de turistas da França, Bélgica, Inglaterra e Itália.

Dentre os entrevistados, 39,5% deles estiveram em Penedo pela primeira vez. E 58,9%, aproveitaram a Festa de Bom Jesus dos Navegantes para conhecer as igrejas e os monumentos históricos da cidade.

Em relação aos atrativos, 55,8% dos entrevistados responderam que as belezas naturais chamaram a atenção. Já para 31,3%, as igrejas e o casario são destaque.

Justificando o grande movimento, a pesquisa mostra, ainda, que, 63,1% dos turistas utilizaram os restaurantes da cidade para a realização das principais refeições. É importante citar também que, Penedo, para 81,1% dos entrevistados, era o destino principal, e 14,8% dos turistas terão uma permanência média de quatro dias na cidade após as festividades.

