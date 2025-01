Com várias caras novas, México divulga lista de amistosos

A equipe de Javier Aguirre enfrentará as equipes do Inter de Porto Alegre e do River Plate em seu passeio pelo sul do continente.

O diretor técnico da Seleção Mexicana, Javier Aguirreanunciou sua lista de convocados para o jogos que o El Tri fará contra Inter de Porto Alegre e River Plate. Na convocação do ‘Vasco’ destacam-se os nomes de Raúl Rangel, Ramón Juárez e Jesús Orozco Chiquete.

Através das suas redes sociais, a selecção nacional partilhou com os milhões de seguidores do Seleção Mexicana aqueles chamados por Aguirre para os jogos que a seleção asteca disputará nos próximos dias em território sul-americano.

O duelo do Seleção Mexicana contra o Inter Porto Alegre está marcado para quinta-feira, 16 de janeiro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Brasil.

Javier Aguirre e a Seleção Mexicana farão alguns amistosos na América do Sul. Imagens Getty

Em relação ao jogo contra o River Plate, um dos times mais importantes do Argentina sim Ámérica do Sulacontecerá no dia 21 de janeiro no Estádio Monumental de Buenos Aires.

Porque o Seleção Mexicana já está classificado Copa do Mundo 2026Como sede, o Tricolor tem procurado clubes para se preparar para a Copa do Mundo diante das agendas das demais seleções que disputam a passagem para o torneio que será realizado no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

Em turnê América do Sul, Aguirre Seu objetivo é utilizar jogadores jovens e alguns com pouca experiência na Seleção Mexicana, buscando dar-lhes experiência e visibilidade na seleção representativa mexicana.

Além disso, as equipes do Liga MX Solicitaram que fossem convocados no máximo dois jogadores para os jogos contra River Plate e Inter de Porto Alegre, pois as partidas estavam fora da data Fifa.

A seguir, compartilhamos com vocês os 23 jogadores considerados pelo Javier Aguirre:

Goleiros

• Raúl Rangel

• Andrés Sánchez

• Fernando Tapia

Defesas

• José Castillo

• Victor Guzmán

• Ramón Juárez

• Jesús Orozco Chiquete

• Eduardo Águila

• Jesus Ângulo

•Jesus Gallardo

Mídia

• José David Ramírez

• Elias Montiel

• Luís Romo

• Erik Lira

• Pedro Pedraza

•Gilberto Mora

•Rivaldo Lozano

• Jorge Ruvalcaba

• Jeremy Márquez

Avançados

• Guillermo Martínez

• Santiago Muñoz

• Raymundo Fulgêncio

• Efraín Álvarez