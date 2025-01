Coruripe e ASA ficam no 0 a 0 na 1ª rodada do Alagoano; veja classificação

Coruripe e ASA não saíram de um empate sem gols, neste domingo (12), no Estádio Gérson Amaral, pela estreia dos dois times no Campeonato Alagoano 2025.

Com o resultado, ambas as equipes somaram um ponto. O Hulk está em 3º lugar e o Alvinegro em 4º. Quem lidera o estadual é o CSA, que goleou o CSE por 3 a 0, e o Penedense, que bateu o Murici por 1 a 0.

O próximo compromisso do Verdão é na quarta-feira (15) contra o Murici, no José Gomes da Costa, às 20h. Já o ASA tem o clássico contra o CRB, no Coaracy da Mata Fonseca, também às 20h. O jogo vai marcar a estreia do Galo na competição, já que a equipe não disputou a 1ª rodada após a desistência do Igaci.

FICHA TÉCNICA – CORURIPE X ASA

Data e horário: 12 de janeiro, às 16h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Alagoano

Local: Gérson Amaral, em Coruripe, em Maceió (AL)

Árbitro: Jonata de Souza Gouveia (CBF)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (CBF) e Máira de Fátima Mendonça (CBF)

Coruripe: Tom; Mathaus, Luiz Bahia, Rodrigo Paganelli e Ryan Beraldo; João Felipe, Geovanio Batata, Bruno Tesouro e Jussimar; Caique Silva e Gabriel Mancha.

ASA: Matheus Vinícius; Carlos, Cristian Lucca, Zulu e Charles; Fabrício Bigode, Tibiri e Sammuel; Carlos Henrique, Thiago Alagoano e Keliton.