Dana White compartilha a reação de Islam Makhachev ao conseguir novo oponente para a luta principal do UFC 311

Dana White teve um dia muito agitado antes do UFC 311.

O CEO do UFC anunciou na sexta-feira que o headliner Arman Tsarukyan foi forçado a desistir de sua luta pelo título dos leves contra Islam Makhachev devido a uma lesão nas costas, e em seu lugar estará Renato Moicano entrando em cena com um dia de antecedência.

Moicano tem uma grande oportunidade, mas White disse que Makhachev não hesitou quando a notícia lhe foi apresentada.

“Quando ligamos para Islam Makhachev, ele disse: ‘Irmão, eu sou o campeão. Eu luto com qualquer um, não me importo’”, disse White no show de pesagem do UFC 311.

White foi então questionado por Laura Sanko se Moicano estava ciente da situação antes da pesagem de sexta-feira, já que originalmente ele enfrentaria Beneil Dariush no card principal.

“Ele estava ciente, e obviamente [he couldn’t weigh in at] 156, ele precisava ter 155, no peso do campeonato”, disse White.

White também compartilhou que havia muitos lutadores em potencial que levantaram a mão para intervir, mas no final, atualizar Moicano para o evento principal, e uma luta pelo título, foi o melhor caminho a percorrer.

“Havia muitas opções”, explicou White. “O melhor cenário é um cara que já está no card, que já está em forma, que já está ganhando peso, que fez um camp de treinamento, e quando você realmente olha para isso – e para a coletiva de imprensa de ontem – quem melhor do que Moicano para se apresentar e aproveitar esta oportunidade?”