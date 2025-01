Deslizamentos deixam ao menos 10 mortos e desaparecidos em Ipatinga (MG)

Na cidade Ipatinga (MG), ao menos 10 pessoas morreram por conta das fortes chuvas que atingiram a região na madrugada deste domingo (12), de acordo com a última atualização.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), duas das vítimas eram crianças e tinham oito anos de idade. Outros quatro adultos, com idade entre 31 e 55 anos, além de 4 idosos, não resistiram às tempestades.

Em Santana do Paraíso (MG), cidade vizinha, uma morte em decorrência das tempestades foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG).

Na madrugada de domingo, foram registradas chamados 58 ocorrências na cidade para desabamento. Em Ipatinga (MG), 150 pessoas estão desalojadas, segundo o prefeito. Nesta segunda-feira (13), a prefeitura deve publicar um decreto de ajuda financeira a famílias em vulnerabilidade que perderam suas casas.

O atendimento dos bombeiros ocorreu após a comunicação de desabamentos de residências no bairro Bethânia, em Ipatinga (MG). Na rua Boston, foi confirmada uma vítima fatal de oito anos de idade. Na Rua Turim, duas vítimas de uma mesma família foram resgatadas sem vida. Nesse bairro, choveu 204 milímetros em uma hora durante a tempestade.

Os trabalhos de buscas seguem para localização de outros possíveis soterrados. Entre as mortes em Ipatinga (MG), 5 pessoas eram da mesma família e foram soterradas.

Em ocorrências distintas, um homem de 30 anos foi encontrado sem vida na Rua Salomão, no bairro Granjas Vagalume, e uma mulher de 70 anos foi localizada na Rua Tucanuçu, no bairro Vila Celeste. As vítimas foram encontradas por populares e a Polícia Civil foi acionada para a liberação dos corpos.

No município de Santana do Paraíso (MG), cerca de 13 km de distância de Ipatinga, o óbito registrado foi localizado na Rua Finlândia, uma mulher de 36 foi resgatada, mas não resistiu e morreu.

Decreto de situação de emergência

Um decreto municipal declara estado de emergência por fortes chuvas, que causaram desmoronamentos e danos à infraestrutura. A medida autoriza medidas emergenciais, como mobilização de órgãos, contratação de pessoal e aquisição de recursos para assistência. A emergência durará 180 dias, podendo ser prorrogada, e garante acesso a propriedades privadas para socorro, além de responsabilizar agentes que se omitirem.

Nas redes sociais o prefeito reeleito da cidade, Gustavo Nunes, utilizou as redes sociais para relatar a situação em diversas localidades. De acordo com o chefe do executivo, foram mais de 80 milímetros de água em uma hora. Veja.

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, visitará amanhã Ipatinga (MG) para vistoriar o atendimento às famílias afetadas pelo deslizamento de terra causado pelas chuvas. O horário e local ainda serão definidos, de acordo com nota divulgada.