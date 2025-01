detalhes da 2ª temporada que os fãs não perceberam

A aguardada segunda temporada de Round 6 chegou com novas tensões e reviravoltas surpreendentes. Enquanto os jogos mortais voltam a assombrar os participantes, o protagonista Gi-hun Seong continua em sua missão para expor os responsáveis pelo macabro torneio. Além de trazer novos personagens e dinâmicas, a temporada reforça temas presentes na primeira e ainda revisita figuras conhecidas de maneira inesperada.

Embora muitas revelações sejam explícitas, pequenos detalhes inseridos ao longo dos episódios adicionam profundidade à narrativa e podem passar despercebidos por um olhar mais desatento.

Gi-hun contrata seu antigo cobrador de dívidas

Na primeira temporada, o agiota de Gi-hun, interpretado por Kim Pub-lae, era uma figura ameaçadora. Após conquistar o prêmio bilionário, Gi-hun paga suas dívidas e subverte a dinâmica de poder: agora, o agiota trabalha para ele. Contudo, a série apresenta essa mudança de forma discreta, mencionando-a apenas em diálogos rápidos entre os subordinados do agiota.

Há uma conversa breve entre os capangas de Kim, que revela como a lealdade do agiota a Gi-hun evoluiu. Eles comentam que, embora ainda desconfiem do plano de Gi-hun, Kim acredita nele, principalmente porque nunca viu outro devedor pagar suas dívidas, o que coloca Gi-hun em uma posição diferente.

Curiosamente, o agiota demonstra um lado mais humano e solidário nesta temporada. Ele sacrifica sua segurança para proteger um amigo, mostrando uma evolução marcante desde sua introdução.

O retorno do agente de imigração procurado por Sae-byeok

Outro ponto que merece atenção é a aparição do agente que foi mencionado na primeira temporada como responsável por prometer trazer os pais de Sae-byeok da Coreia do Norte. Agora, Gi-hun assume a causa de Sae-byeok, buscando o mesmo homem para cumprir o sonho interrompido da jovem. Essa ligação reforça o caráter de Gi-hun que busca, mesmo após a morte de seus colegas, cumprir suas promessas e encontrar justiça.

Ainda assim, o corretor continua sendo um personagem dúbio. Em um momento significativo, ele recusa ajuda a outra personagem, No-eul, uma nova personagem que busca sua filha desaparecida.

A trilha sonora do Vendedor carrega significados ocultos

Na segunda temporada, Gi-hun e sua equipe finalmente encontram o Vendedor, mas o encontro se transforma em mais um jogo mortal. Durante as partidas, o Vendedor utiliza músicas de ópera que se conectam aos momentos de tensão. Na primeira disputa, ele toca “Nessun Dorma”, da ópera Turandot, uma peça que explora jogos de adivinhação e apostas de vida ou morte, espelhando os temas da série.

Já no duelo de roleta-russa com Gi-hun, a música escolhida é “Con te partirò”, imortalizada por Andrea Bocelli. Embora carregue um tom romântico, a letra — que fala de despedidas e novos começos — encaixa-se perfeitamente na situação. Esses detalhes sutis adicionam camadas emocionais e narrativas aos jogos do Vendedor.

Os atores por trás do Vendedor e do Front Man

Enquanto muitos atores de Round 6 ganharam fama internacional com a série, Gong Yoo e Lee Byung-hun já eram rostos conhecidos do cinema sul-coreano. Gong Yoo, que interpreta o Vendedor, é lembrado principalmente por seu papel em Invasão Zumbi (2016), enquanto Lee Byung-hun, que dá vida ao Front Man, já estrelou filmes de Hollywood, como G.I. Joe: A Origem de Cobra e O Exterminador do Futuro: Gênesis.

O rapper T.O.P faz sua estreia como Thanos

Conhecido por sua carreira como membro do grupo K-pop Big Bang, o famoso rapper T.O.P faz sua estreia no cinema com esse papel, e sua participação não passou despercebida. No entanto, a escolha do diretor Hwang Dong-hyuk para escalar T.O.P gerou controvérsia na Coreia do Sul devido ao passado do artista, marcado por acusações de uso de substâncias ilícitas. Apesar disso, o diretor defendeu a escolha, afirmando que T.O.P. trouxe uma energia única ao seu papel.

Hyun-ju pode ser inspirada em uma soldado trans real

Em um detalhe interessante, Hyun-ju, uma das novas personagens introduzidas na 2ª temporada, pode ser baseada em uma pessoa real. Seu passado de servir no exército, seguido de uma luta pessoal com sua identidade de gênero, reflete a história de uma soldado que foi uma das primeiras a lutar pelo reconhecimento no Exército da Coreia do Sul.

Há outros K-pop stars no elenco

A participação de T.O.P. no elenco de Round 6 como Thanos foi um dos momentos de destaque, mas ele não é o único ícone da música pop a fazer parte da série. Ao longo da temporada, podemos ver outros nomes conhecidos da indústria K-pop fazendo participações especiais, seja em papéis secundários ou em cenas rápidas.

Jo Yu-ri, que interpreta a Jogadora 222. Yu-ri começou sua carreira no cenário musical em 2017 através da competição de realidade Idol School. Embora não tenha vencido, ela participou de Produce 48 no ano seguinte, onde ficou em terceiro lugar e garantiu um lugar no grupo Iz*One, tornando-se uma estrela do K-pop. Após o término do seu contrato com o grupo, ela lançou sua carreira solo e, agora, faz sua estreia na atuação em Round 6.

Nunca confie no Jogador 001

Embora o Jogador 001, Oh Il-nam, tenha sido um dos personagens mais carismáticos e emocionais da 1ª temporada, a revelação de que ele era, na verdade, o criador dos Jogos de Round 6 e o responsável pela morte de centenas de jogadores pegou muitos de surpresa.

No entanto, na 2ª temporada, há uma sutil pista que indica que, se os fãs olharem mais de perto, podem perceber que o próprio Jogador 001 estava manipulando outros participantes antes mesmo de revelar seu verdadeiro papel.

Ele é uma figura que representa a ideia de confiança que, no fim, acaba sendo uma armadilha. Isso levanta questões sobre até onde sua manipulação foi planejada, com algumas pistas insinuando que ele já estava fazendo parte do esquema antes de ser “reconhecido” como participante.