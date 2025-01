Equatorial vai ofertar troca de lâmpadas porta a porta e sorteio de geladeiras no Vergel do Lago

A Equatorial Alagoas segue de forma proativa, percorrendo os municípios alagoanos e indo ao encontro de seus clientes para oferecer serviços que garantam mais qualidade de vida e contribuam com a redução do consumo de energia elétrica. A partir desta terça-feira (21), os moradores do bairro Vergel do Lago serão contemplados com o mutirão Pelo Cliente Todo Dia.

No conforto de suas casas, os clientes poderão realizar a troca de até 05 lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, que são mais duráveis e podem gerar uma economia de até 72% no consumo de energia. A ação porta a porta é realizada de forma gratuita e segue até a próxima quinta-feira (23).

Ao receber a visita dos colaboradores da empresa em seu domicílio, basta o cliente interessado apresentar o CPF, documento de identidade e realizar a entrega das lâmpadas antigas, para receber os modelos em LED.

Lembrando, que as equipes que estarão a serviço da Equatorial utilizam uniforme, estarão identificadas com crachá, que constam o nome do profissional impresso e a marca da empresa.

Sorteio de Geladeiras

A Distribuidora também vai sortear geladeiras novas que possuem o selo A Procel em Eficiência Energética, o que certifica que o eletrodoméstico registra baixo consumo energético.

O cliente que desejar concorrer e ter a chance de ser contemplado pelo programa E+ Geladeira Nova deve se cadastrar de terça (21) a quarta (22), das 9h às 16h, e na quinta-feira (23), das 9h às 15h, no Salão de Festas do Condomínio Vilas do Mundaú, no Parque da Lagoa, localizado na Avenida Senador Rui Palmeira, /n, bairro Vergel de Lago.

O sorteio dos equipamentos está programado para acontecer nesse mesmo dia, às 18h. Com entrega dos equipamentos sorteados na sexta-feira (24), a partir das 9h.

“Uma das principais missões da Equatorial Alagoas é oferecer aos consumidores alternativas que contribuam com o consumo consciente e eficiente de energia elétrica. Por isso, estamos realizando mais uma ação que faz parte do Programa de Eficiência Energética da Equatorial, chancelado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que representa uma boa economia nas casas dos alagoanos”, enfatizou a gerente de relacionamento com o cliente da Distribuidora, Patrícia Moraes.

Ações de orientações sobre a segurança com a energia elétrica

Durante toda a semana, serão realizadas ações educativas de conscientização sobre a importância do uso seguro e adequado da energia elétrica. As atividades integram o projeto E+ Educação que tem percorrido todo o Estado com palestras e distribuição de materiais educativos em associações, escolas, faculdades e instituições filantrópicas.

Além disso, a programação também inclui a realização de ações de manutenção na rede elétrica, que visam aumentar a qualidade do fornecimento de energia elétrica da localidade.

Serviço

O que: Mutirão Pelo Cliente Todo Dia

Onde: Salão de Festas do Condomínio Vilas do Mundaú, no Parque da Lagoa, localizado na Avenida Senador Rui Palmeira, /n, bairro Vergel de Lago

Quando: de 21 a 23 de janeiro

Horário: das 9h às 16h, e na quinta-feira (23), das 9h às 15h