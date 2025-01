Ex-mulher do terrorista do massacre de NOLA diz que ele era abusivo

Uma ex-esposa de Shamsud-Din Jabbar o terrorista no centro do ataque de Ano Novo em Nova Orleans, está incrédulo… mas relata um casamento que ela diz ter sido “abusivo” – e esta é uma esposa diferente daquela que obteve uma ordem de restrição contra ele.

De acordo com Tiera, ela teve notícias de Shamsud-Din pela última vez há cerca de 2 meses… ele entrou em contato para dizer que estava pensando no filho que perderam – ela sofreu um aborto espontâneo aos 6 meses de gravidez, enquanto eles eram casados.

Per Tiera, Shamsud-Din entrou em contato com ela no Facebook e pediu alguns pertences de seu falecido filho. Ela diz que eles tiveram uma conversa agradável… apenas refletindo sobre o passado.

Tiera foi casada com Jabbar antes da mulher que conseguiu uma ordem de restrição contra ele em 2020. O TMZ divulgou a história, um juiz emitiu uma ordem proibindo a violência contra o cônjuge ou filho e também proibiu-o de fugir com o filho.

As autoridades nomearam Shamsud-Din como o motorista… um homem de 42 anos do Texas, que tinha uma bandeira do ISIS na traseira do caminhão. Ele morreu após um tiroteio com a polícia.