‘Gallito’ Vázquez, para Aucas com a esperança de ganhar algo importante

O meio-campista mexicano disputará a Pro League, a Copa do Equador e a Copa Sul-Americana sob o comando do ‘Místico’ Pereyra.

O meio-campista mexicano José Juan ‘Gallito’ Vázquez chegou nesta quinta-feira às Quitocom a esperança de conquistar “algo importante” durante 2025 com a camisa do Aucasque disputará o Liga Profissionalo Copa do Equador e o Copa Sul-Americana.

“Venho feliz, agradecido, motivado e inspirado por esta nova experiência. Chegou a minha vez agora fora do meu país. Venho com toda a esperança de poder conquistar algo importante”, disse o ex-membro da seleção mexicana Celaya.

José Juan Vázquez, o ‘Gallito’, jogará pelo Aucas, no Equador. Imago7

Ele garantiu que as negociações para chegar ao ‘Pai’ Aucas‘, como também contam à seleção equatoriana, foram muito rápidos.

“O diálogo que tive com o Iván (Stirk, diretor esportivo da seleção equatoriana) foi muito rápido, porque já havia agradecido ao Celaya”, mencionou. Vázquez.

“Além disso, conversei com o goleiro Edson Reséndez (que jogou em 2024 pelo Aucas), que foi meu parceiro em Cancún, falou muito bem comigo sobre Aucasentão adorei a ideia de vir para essa nova experiência porque sei que eles vão tocar algo muito importante”, completou.

Aucas comandado pelo técnico argentino Gabriel ‘Místico’ Pereyraque como jogador de futebol jogou e como treinador também treinou o futebol mexicano, jogará no próximo mês de fevereiro no Liga Profissional do Equador e também o Copa do Equadoros dois torneios profissionais de Equador.

A pintura que dirige Pereyra Ele também disputará no dia 5 de março a passagem para a fase de grupos da próxima Sul-Americana, em partida única contra o também equatoriano Mushuc Runa.