Hemoal está com estoque de sangue baixo e faz apelo para doações urgentes

O Hemocentro de Alagoas (Hemoal) está com os estoques de sangue em níveis críticos e faz um apelo à população para reforçar as doações. A situação compromete o atendimento de emergências, cirurgias e pacientes que dependem de transfusões regulares. Atualmente, as unidades dispõem apenas de 164 bolsas de sangue para suprir a demanda.

A assistente social do Hemoal, Natasha Souza, destaca que o estoque deveria ser de 500 bolsas de sangue, no mínimo, e apela para a solidariedade dos alagoanos, para que se candidatem à doação voluntária de sangue.

“Precisamos com urgência de doadores de todos os tipos sanguíneos, pois apesar de todos os esforços realizados, como campanhas de conscientização, coletas externas e a ampliação de horários de atendimento, o estoque de sangue continua em níveis críticos. Venham, compareçam ao Hemoal, passe pelas triagens e ajude nesse momento a salvar a vida de um ser humano que precisa de você!”, apelou.

Para doar sangue o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos de idade, peso igual ou superior a 50 quilos e portar um documento de identificação com foto. O candidato à doação não pode ter contraído doença de Chagas, Aids, sífilis e, nos últimos dez anos, hepatite após os 11 anos.

“Caso o candidato à doação de sangue tenha colocado um piercing ou feito tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação, a doação de sangue só pode ocorrer após um ano. É exigido ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e, nas últimas 24 horas que antecedem a doação de sangue, é proibido consumir bebidas alcoólicas”, explica a assistente social.

Onde Doar – Os postos fixos do Hemoal estão situados na capital e no interior do Estado, seja para doar sangue ou para se cadastrar como doador de medula óssea. Em Maceió, o voluntário pode comparecer às unidades Trapiche ou Via Expressa, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h. Há também a Unidade Farol, no Hospital Veredas, que funciona às quintas, das 7h às 17h.

Já no interior, as doações de sangue e o cadastro para doação de medula óssea podem ser feitos no Hemoal Arapiraca, que funciona no bairro Eldorado. A Unidade funciona de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 13h às 17h, bem como aos sábados, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h. Há também o Hemoal Coruripe, que funciona às quintas-feiras, das 9h às 16h.