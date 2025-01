HGE registrou 5.525 acidentes de trânsito em 2024; colisões lideram o ranking

O Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, registrou estabilidade no número de acidentes de trânsito, quando o quantitativo de 2024 é comparado ao ano anterior. De 5.435 casos registrados em 2023, o número saltou para 5.525 em 2024, com destaque para as colisões que se mantiveram entre as mais frequentes nos dois períodos.

Em 2024, a maior unidade de Urgência e Emergência de Alagoas notificou 2.524 colisões, 2.113 acidentes de moto, 458 atropelamentos, 278 ocorrências com bicicleta e 152 capotamentos. Em 2023 foram registradas 2.493 colisões, 2.015 acidentes de moto, 476 atropelamentos, 301 ocorrências com bicicleta e 150 capotamentos.

“São números praticamente estáveis, mas muito altos e todos poderiam ser evitados com mais prudência e respeito às normas do trânsito. Ainda é comum chegar pessoas que relatam desatenção, consumo de bebidas alcoólicas, uso de celular na direção, ultrapassagem em local proibido e velocidade acima do limite de pelo menos uma das partes”, afirmou o cirurgião geral Amauri Clemente.

O auxiliar técnico Gabriel Messias da Silva Santos, de 21 anos, estava indo trabalhar em sua moto, pela BR-316, trecho que corta o município de Satuba, quando um motociclista que estava no acostamento decidiu cortar a rodovia e não observou a sua aproximação. O resultado foi uma colisão forte que causou a sua perda da memória. Ele diz lembrar somente quando já estava na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Foi a primeira vez que me envolvi em um acidente. Foi completamente inesperado. A minha sorte é que eu não estava em alta velocidade e usava capacete. O que posso dizer é que as pessoas que passavam me ajudaram e o motociclista que causou o acidente reconheceu que não olhou para trás. Eu fui trazido aqui para o HGE, já fiz tomografia computadorizada, radiografia e, graças a Deus, como não tive fratura, recebi alta médica”, disse Gabriel.

O HGE é porta aberta para os traumas e conta com uma equipe especializada para assistir esses casos. A recomendação é que, em caso de acidente, as pessoas feridas não sejam mexidas principalmente se aparentam ter fraturas. Nesse caso, o melhor é ligar números 192 (Samu) e proteger a vítima do sol, chuva e trânsito; ou ligar 193 (Corpo de Bombeiros de Alagoas) se o cidadão estiver preso entre as ferragens ou em local de risco (incêndio, explosão, capotamento etc.).

“Também é importante usar corretamente os equipamentos de proteção, manter regular as revisões periódicas do veículo, sinalizar quando mudar a direção, manter uma distância segura com outros carros, observar as condições da via e jamais dirigir com sono. Se cada um fizer a sua parte, conseguiremos diminuir essa problemática que envolve a saúde pública”, ressaltou o médico.