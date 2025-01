Jiri Prochazka revela que raspou a cabeça para mostrar ‘solidariedade’ ao seu maior fã na luta contra o câncer

Jiri Prochazka está com um visual diferente do normal depois de raspar a cabeça antes do UFC 311, mas é tudo por uma boa causa.

O ex-campeão meio-pesado do UFC revelou que na verdade raspou a cabeça para mostrar apoio a uma jovem chamada Ashley McGarity, que luta contra um câncer cervical e perdeu o cabelo durante tratamentos de quimioterapia.

Antes de raspar todo o cabelo, McGarity postou uma foto mostrando que ela cortou o cabelo para combinar com a infame trança de guerra de Prochazka, que ele usa em muitas de suas maiores lutas. Agora Prochazka está retribuindo o favor ao fazer uma doação para apoiar a pesquisa do câncer, enquanto McGarity continua uma luta ainda maior por sua vida.

“Este cabelo foi inspirado em Ashley”, disse Prochazka. “Aquela garota está lutando contra o câncer. Ela virá amanhã

“Esta é a minha demonstração de solidariedade. Porque se trata de enviar energia boa. Ontem cheguei a 1 milhão de seguidores no Instagram então vou dar 1 milhão um para o outro [Czech Koruna] pela minha fundação para pacientes oncologistas. As artes marciais têm algo a retribuir, é tudo uma questão de boa energia.”

A doação que Prochazka planeja fazer equivale a cerca de US$ 50 mil e, como demonstração de apoio, o CEO do UFC, Dana White, disse que igualaria a doação com US$ 50 mil de sua autoria.

Espera-se que McGarity fique sentado ao lado da jaula para assistir Prochazka em sua luta no sábado, quando ele competir no card principal contra Jamahal Hill em uma luta crucial na categoria até 205 libras.

Ambos os atletas vêm de derrota para o atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, na esperança de que o vencedor possa voltar à disputa pelo título após o UFC 311.