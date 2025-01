Johnson destitui presidente republicano do Comitê de Inteligência da Câmara

CNN

O presidente da Câmara, Mike Johnson, destituiu o deputado republicano Mike Turner do cargo de presidente do Comitê de Inteligência da Câmara para o 119º Congresso.

Embora o presidente da Câmara tenha autoridade para nomear membros do comité, a medida marca uma mudança significativa na liderança de um importante painel de supervisão poucos dias antes de Donald Trump tomar posse como presidente pela segunda vez.

O presidente da Câmara negou na quarta-feira que o presidente eleito o tenha instado a destituir Turner do cargo de presidente do painel, dizendo aos repórteres que saberiam na quinta-feira quem ele escolheria como substituto do republicano de Ohio.

“Esta não é uma decisão do presidente Trump. Esta é uma decisão da Câmara e não representa qualquer desprezo para o nosso presidente cessante. Ele fez um ótimo trabalho”, disse Johnson. “A comunidade de inteligência e tudo relacionado (ao Comitê Permanente de Inteligência da Câmara) precisa de um novo começo. E é disso que se trata. Nada mais.”

Uma fonte familiarizada com o pensamento de Johnson disse à CNN que o presidente da Câmara queria trazer o seu próprio presidente do comité, tal como o então presidente da Câmara, Kevin McCarthy, fez ao nomear inicialmente Turner para o cargo. Turner não foi informado na reunião que foi decisão de Trump removê-lo, acrescentou a fonte.

Em comunicado, Turner disse estar “muito orgulhoso de ter atuado” como presidente.

“Há ótimos membros no Comitê e estou honrado por ter servido com eles”, disse Turner. “Sob a minha liderança, restaurámos a integridade do Comité e restituímos a sua missão ao foco principal da segurança nacional. A ameaça dos nossos adversários é real e requer deliberações sérias.

A remoção foi relatada pela primeira vez pelo Punchbowl News.

Chamando Turner de “bom homem”, Johnson disse na quarta-feira que o congressista continuaria a ser seu “nomeado para tudo relacionado à OTAN”.

“É um novo Congresso. Só precisamos de cavalos frescos em alguns desses lugares, mas sou fã de Mike Turner. Ele fez um ótimo trabalho. Ele atuou valentemente em tempos difíceis e em circunstâncias difíceis”, disse Johnson. “Não tenho nada além de coisas positivas a dizer.”

O principal democrata no comitê, o deputado Jim Himes, disse estar “extremamente preocupado” com o desenvolvimento, dizendo aos repórteres: “Acho que seria difícil encontrar alguém tão imparcial” como Turner.

A mudança, disse ele, seria um golpe para a capacidade do painel de supervisionar sob a próxima administração de Trump. E embora a dupla tivesse divergências, disse Himes, ele confiava em Turner.

“Estou com gelo na espinha agora porque isso mudaria totalmente a dinâmica da supervisão”, disse o congressista de Connecticut aos repórteres.

Himes disse mais tarde em um comunicado que “a destituição do presidente Turner torna nossa nação menos segura e é um terrível presságio para o que está por vir”, acrescentando: “A Constituição exige que o Congresso funcione como um freio e contrapeso para o Poder Executivo, e não para atender às suas demandas.”

Questionado se Turner aborreceu Trump de alguma forma para motivar a decisão de Johnson, Himes disse que não sabia. “Eu não sou a pessoa para responder isso. Uma das razões pelas quais eu estava confiante na capacidade de Mike de supervisionar era que ele, você sabe, não era rápido em dobrar os joelhos”, disse ele.

A escolha de Trump para conselheiro de segurança nacional, o deputado republicano Mike Waltz, cedeu ao orador quando questionado por Wolf Blitzer da CNN sobre a mudança, dizendo que “as decisões de liderança do Congresso estão com” Johnson.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.

Kaanita Iyer e Ali Main da CNN contribuíram para este relatório.