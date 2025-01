Mbappe quer pagar a dívida que tem com o Real Madrid

Real Madrid e Barcelona disputam no domingo a final da Supertaça de Espanha, uma final com muito tempero, até porque no único encontro que tiveram esta temporadao time blaugrana venceu por convincente 0-4 no Estádio Santiago Bernabéu. Foi uma goleada que prejudicou bastante a equipa de Carlo Ancelotti, que desde então conseguiu recuperar e até superar o seu arquirrival na LaLiga EA Sports, mas todos concordam que o duelo de domingo é mais do que uma final. Existe uma vontade em ambas as equipas, mas sobretudo por parte de Real Madrid.

Mas acima de tudo, a partida tem um protagonista que vai querer se vingar do ocorrido naquela derrota por 4 a 0. Naquele dia, Mbappé jogou pela primeira vez com a camisa do Real Madrid contra o Barcelona e todos os olhares estavam voltados para ele. O francês não teve o seu melhor dia na frente do gol e nem taticamente, pois caiu a armadilha do impedimento em oito ocasiões, num desempenho decepcionante.

Mbappe também desperdiçou três chances diante de Inaki Pena, goleiro do Barcelona. Ele marcou dois gols que foram anulados por impedimento. O insucesso no primeiro tempo, quando o placar estava empatado a zero, condicionou o que aconteceu no final, assim que o Barcelona assumiu a liderança, o Real Madrid perdeu a forma e sofreu uma derrota pesada isso ainda dói no vestiário do Los Blancos.

Uma final muito especial

É por isso que esta final da Supertaça de Espanha será especial para o avançado francês, que vai querer provar que o que lhe aconteceu naquele dia foi um acidente. Mbappe sabe que o Real Madrid o contratou para estes grandes jogos e no domingo há um título em jogo. Mais uma vez o foco estará no que fizer, pois com certeza o resultado desta partida dependerá do seu desempenho. Ele quer pagar essa dívida ele deve aos seus fãs. Ele está ansioso para disputar esta nova final e provar que é o melhor jogador do mundo.