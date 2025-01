Morre italiano que assassinou marido de advogada em frente ao Fórum de Maceió

O italiano Pasquale Palmieri, que foi condenado a 36 anos de prisão pela morte de José Benedito Alves de Carvalho, passou mal no sistema prisional de Maceió e morreu nessa última terça-feira, 7.

Pasquale tinha 78 anos e havia sido condenado pela morte do marido da advogada Maricélia Schlemper, que, de acordo com as investigações da polícia, era o alvo do atentado. O crime foi praticado no estacionamento do Fórum de Maceió, no Barro Duro, em março de 2021.

Em nota (veja abaixo), a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) informou que o italiano estava recluso na Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti. Com histórico de doenças crônicas, ele fazia tratamento para diabtes e hipertensão arterial.

Pasquale Palmieri foi socorrido após passar mal em dezembro de 2024. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Alagoas, em Maceió.