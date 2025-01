O atleta olímpico Gary Hall Jr. Detalhes da evacuação aterrorizante do incêndio florestal, decepcionado com a perda da medalha

TMZSports. com

O homem de 50 anos – que ganhou 10 peças de hardware nas Olimpíadas de 1996, 2000 e 2004 – sentou-se com Harvey dar Carlos no “TMZ Live” de quinta-feira para detalhar como ele escapou das chamas que assolaram Los Angeles esta semana… e ele disse que foi tudo menos fácil.

Salão Jr. diz que o incêndio atingiu ele e sua casa muito rapidamente – ele só teve “provavelmente no máximo três minutos” para pegar alguns pertences e sair.

O membro do Hall da Fama Olímpico dos EUA disse que pegou seu cachorro, um pouco de insulina, uma pintura de seu avô e uma obra religiosa… e fugiu.

Minutos depois, ele disse que estava ao telefone com a namorada, que estava a poucos quilômetros de distância, tentando ajudá-la a encontrar um caminho longe das chamas também.

Felizmente, ela e Hall Jr. conseguiu chegar em segurança… mas ele disse que estava com o coração partido medalhas premiadas não deram certo com ele .

No entanto, Hall Jr. está grato por estar bem… e é óbvio que seus pensamentos e orações estão com todos que ainda estão lidando com o impacto das chamas.